Quais são as grandes guerras em curso no mundo — e por que algumas chamam menos atenção?

The British Broadcasting Corporation
O mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo deste século e deve chegar ao fim de 2023 com pelo menos oito grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos, alertam pesquisadores.
Junto à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e à invasão russa contra a Ucrânia, que completará dois anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria.
A repórter Giulia Granchi explica quais são as grandes guerras em curso no mundo e por que algumas não recebem a mesma atenção de outros conflitos com mais espaço nos noticiários.