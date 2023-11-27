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Quais são as grandes guerras em curso no mundo — e por que algumas chamam menos atenção?

Junto à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e à invasão russa contra a Ucrânia, que completará dois anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão ocorrendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria.
BBC News Brasil

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Publicado em 

27 nov 2023 às 17:39

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:39

The British Broadcasting Corporation
O mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo deste século e deve chegar ao fim de 2023 com pelo menos oito grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos, alertam pesquisadores.
Junto à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e à invasão russa contra a Ucrânia, que completará dois anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria.
A repórter Giulia Granchi explica quais são as grandes guerras em curso no mundo e por que algumas não recebem a mesma atenção de outros conflitos com mais espaço nos noticiários.

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