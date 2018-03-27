Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Próximo censo dos EUA incluirá pergunta sensível sobre cidadania
Eleições

Próximo censo dos EUA incluirá pergunta sensível sobre cidadania

Apenas os cidadãos americanos podem fazer o registro para votar, mas Trump afirma que milhões de imigrantes sem documentos votaram nas eleições presidenciais de 2016, sem apresentar provas

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:31
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Patrick Semansky
O governo dos Estados Unidos anunciou a reintrodução a pergunta sobre cidadania no censo populacional de 2020, uma questão delicada na era de Donald Trump, que transformou a redução da imigração, legal e ilegal, em um pilar de sua presidência.
O Departamento do Comércio, que supervisiona o censo, afirmou que a pergunta será acrescentada a pedido do Departamento de Justiça para ajudar a determinar possíveis violações da "Voting Rights Act", a lei que proíbe a discriminação racial no voto.
Apenas os cidadãos americanos podem fazer o registro para votar, mas Trump afirma que milhões de imigrantes sem documentos votaram nas eleições presidenciais de 2016, sem apresentar provas.
A última vez que uma pergunta sobre cidadania foi incluída no questionário do censofoi em 1950.
Críticos temem que a pergunta desestimule algumas minorias a participar no censo, pelo temor de que a informação possa ser usada contra elas, o que prejudicaria a exatidão da pesquisa.
Até imigrantes com visto de residência legal teriam medo de participar, caso tenham vínculos com pessoas sem a documentação legalizada, afirmam analistas.
O censo afeta a distribuição de mais de 675 bilhões de dólares por ano em recursos federais para escolas, hospitais, estradas e outros serviços públicos, segundo o Escritório do Censo.
A polêmica pode agravar o problema do censo de 2010, no qual analistas consideram que 775.000 latinos não foram registrados.
Caso as minorias, com frequência concentradas em centros urbanos que dão mais apoio a candidatos democratas, não participem em grande número no censo, isto poderia afetar a balança de poder no Congresso.
Em 2010, a população americana era de 308,8 milhões de pessoas, um aumento de 9,7% em uma década. De acordo com estimativas, atualmente seria de 327 milhões (+5,8%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados