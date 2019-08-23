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Meio ambiente

Protestos em defesa da Amazônia acontecem na Europa e na Ásia

Os atos foram registrados em Londres, Paris, Madri, Dublin, Barcelona, Lisboa, Berlim, Genebra, Nápoles, Amsterdã e Mumbai

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 12:37
Protesto a favor da Amazônia em Madri, na Espanha. Crédito: Reprodução | Twitter (esmero)
Com o aumento das queimadas na Amazônia brasileira, cidadãos de ao menos dez cidades -n ove na Europa e uma na Ásia -, fizeram manifestações nesta sexta (23) em defesa da maior floresta tropical do planeta.
Os atos foram registrados em Londres (Reino Unido), Paris (França), Madri (Espanha), Dublin (Irlanda), Barcelona (Espanha), Lisboa (Portugal), Berlim (Alemanha), Genebra (Suíça), Nápoles (Itália), Amsterdã (Holanda).
Munidos com cartazes, os manifestantes se reuniram em frente aos consulados brasileiros dos países e exigiram que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) proteja a Amazônia.
> Como os impactos das queimadas na Amazônia afetam os moradores do Espírito Santo?
Em Londres, vídeos que circularam pelas redes sociais mostram os manifestantes pedindo a renúncia do presidente com gritos de "Bolsonaro precisa sair".
Em Mumbai, na Índia, um pequeno grupo de manifestantes também protestou na frente do Consulado-Geral do Brasil.
> Maia propõe que dinheiro da Petrobras seja destinado para Amazônia

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