Protestos em defesa da Amazônia acontecem na Europa e na Ásia

Com o aumento das queimadas na Amazônia brasileira, cidadãos de ao menos dez cidades -n ove na Europa e uma na Ásia -, fizeram manifestações nesta sexta (23) em defesa da maior floresta tropical do planeta.
Munidos com cartazes, os manifestantes se reuniram em frente aos consulados brasileiros dos países e exigiram que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) proteja a Amazônia.
Em Londres, vídeos que circularam pelas redes sociais mostram os manifestantes pedindo a renúncia do presidente com gritos de "Bolsonaro precisa sair".