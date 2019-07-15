Protesto em feriado nacional acaba em violência em Paris

Emmanuel Macron Crédito: Thibault Camus

Enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, presidia a festa nacional da Queda da Bastilha, acompanhado de autoridades europeias, o movimento dos coletes amarelos levantava barricadas e queimava lixo diante dos principais pontos turísticos de Paris. Policiais e manifestantes protagonizaram cenas violentas - pelo menos 180 pessoas foram presas.

A polícia antidistúrbio teve muito trabalho para dispersar os manifestantes, muitos encapuzados. Foi a primeira vez que os coletes amarelos protestaram na Avenida Champs-Elysées, a mais famosa da capital, desde 16 de março.

Segundo a emissora CNews, entre os detidos estão Eric Drouet, Jérôme Rodrigues e Maxime Nicolle, figuras destacadas do movimento. A situação foi tensa no início da comemoração, quando algumas pessoas receberam Macron com vaias, cantos contra o capitalismo e bandeiras amarelas - uma referência ao movimento.

"Os que tentaram impedir este desfile militar deveriam ter um pouco de vergonha. Hoje é um dia no qual a nação se une e acredito que a nação deve ser respeitada", afirmou o ministro francês do Interior, Christophe Castaner.

O choque entre o governo de Macron e o movimento dos coletes amarelos começou em novembro do ano passado, quando um grupo de motoristas franceses deu início a uma onda de protestos contra o aumento do preço dos combustíveis.

O estopim foi o anúncio, pelo governo francês, da criação de um imposto sobre as emissões de carbono, a valer a partir de 1.º de janeiro deste ano, que representou um aumento de cerca de 6,5 centavos de euro no preço do litro do óleo diesel e de 3 centavos no da gasolina.

AMPLIAÇÃO

Os protestos foram chamados de "revolta dos coletes amarelos" em alusão ao equipamento de segurança usado pelos motoristas. A marca das manifestações são os bloqueios de estradas, ruas e avenidas em várias cidades da França. Curiosamente, os mais insatisfeitos eram moradores de cidades médias e pequenas, que dependem de carro para trabalhar - embora a face mais visível das manifestações tenha sido mesmo Paris.

O que começou como insatisfação pelo aumento dos combustíveis, logo derivou para algo bem mais difuso, uma agenda que abarca desde a queda do poder aquisitivo da maioria dos franceses até questões relativas à imigração, tema particularmente sensível na Europa.

Nas comemorações deste domingo, 14, o presidente francês falou de seu projeto de defesa da Europa, considerando crucial para melhorar a autonomia estratégica do continente. Macron, que participou de seu terceiro desfile desde sua eleição, em maio de 2017, abriu as festividades ao percorrer a Champs-Elysées em um carro de comando, antes de passar em revista às tropas ao lado do chefe de Estado-Maior.

Depois, o presidente francês ocupou seu assento na tribuna presidencial instalada na Praça da Concórdia, onde vários líderes europeus esperavam por ele, entre eles a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o premiê da Holanda, Mark Rutte e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.