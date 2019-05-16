Professora que mentiu sobre diploma de Harvard tira pós-doc do currículo

A professora e pesquisadora Joana D'Arc Felix de Sousa é acusada de usar diploma falso de Harvard Crédito: Reprodução/Senai

A professora de ensino técnico Joana D'Arc Félix de Sousa, de 55 anos, divulgou nesta quarta-feira (15), nota na qual admite nunca ter sido "aluna efetiva" da Universidade Harvard, ao contrário do que afirmava, e mudou seu currículo Lattes. No texto, porém, a professora diz que o jornal O Estado de S. Paulo quer "denegrir" sua imagem.

Na terça-feira (14), reportagem do jornal revelou que Joana não é formada em Harvard e apresentou diploma falso para provar o pós-doutorado. Também se mostrou que ela ingressou na universidade aos 19 anos - e não aos 14, como dizia. "Tudo o que foi publicado já está sendo apurado por um advogado ligado ao movimento negro brasileiro, porque tenho certeza que ainda estão achando que os negros (as) ainda têm que viver na senzala", diz a nota da professora. "Não tenho o pós-doutorado concluído e por isso não tenho o diploma e muito menos diploma falso."

Após a reportagem, a professora também alterou seu currículo Lattes. Antes, dizia que Joana fez pós-doutorado em Harvard de 1997 a 1999, com bolsa da Capes. Agora, informa que o pós-doc foi "interrompido" em 1998 e não há informação de bolsa.

CONVITE

Em entrevista ao Estado, antes da publicação, Joana afirmou ter sido convidada para Harvard pelo professor americano William Klemperer, considerado um dos mais eminentes pesquisadores da área Físico-Química. Ele morreu em 2017.