Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Professora que mentiu sobre diploma de Harvard tira pós-doc do currículo
Diploma falso

Professora que mentiu sobre diploma de Harvard tira pós-doc do currículo

Em entrevista ao Estado, antes da publicação, Joana afirmou ter sido convidada para Harvard pelo professor americano William Klemperer, considerado um dos mais eminentes pesquisadores da área Físico-Química

Publicado em 

16 mai 2019 às 14:36

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 14:36

A professora e pesquisadora Joana D'Arc Felix de Sousa é acusada de usar diploma falso de Harvard Crédito: Reprodução/Senai
A professora de ensino técnico Joana D'Arc Félix de Sousa, de 55 anos, divulgou nesta quarta-feira (15), nota na qual admite nunca ter sido "aluna efetiva" da Universidade Harvard, ao contrário do que afirmava, e mudou seu currículo Lattes. No texto, porém, a professora diz que o jornal O Estado de S. Paulo quer "denegrir" sua imagem.
> Diretor de filme quer ouvir professora após acusação de diploma falso
Na terça-feira (14), reportagem do jornal revelou que Joana não é formada em Harvard e apresentou diploma falso para provar o pós-doutorado. Também se mostrou que ela ingressou na universidade aos 19 anos - e não aos 14, como dizia. "Tudo o que foi publicado já está sendo apurado por um advogado ligado ao movimento negro brasileiro, porque tenho certeza que ainda estão achando que os negros (as) ainda têm que viver na senzala", diz a nota da professora. "Não tenho o pós-doutorado concluído e por isso não tenho o diploma e muito menos diploma falso."
Após a reportagem, a professora também alterou seu currículo Lattes. Antes, dizia que Joana fez pós-doutorado em Harvard de 1997 a 1999, com bolsa da Capes. Agora, informa que o pós-doc foi "interrompido" em 1998 e não há informação de bolsa.
CONVITE
Em entrevista ao Estado, antes da publicação, Joana afirmou ter sido convidada para Harvard pelo professor americano William Klemperer, considerado um dos mais eminentes pesquisadores da área Físico-Química. Ele morreu em 2017.
Segundo o professor titular de Físico-Química da USP, Paulo Sergio Santos, porém, a área de Klemperer "não tinha absolutamente nada a ver" com o que pesquisa Joana (orgânica). Para Santos, por causa da concorrência por vagas, a chance de uma pesquisadora de área diferente do orientador ser convidada é "quase zero".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados