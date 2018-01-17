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Índia

Príncipe vai construir centro de apoio à comunidade LGBT em palácio

Manvendra Singh Gohil dará abrigo, assistência médica e treinamento profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 23:36

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 23:36

Príncipe Manvendra em entrevista a Oprah Winfrey Crédito: Reprodução
O único príncipe assumidamente gay da Índia vai construir um centro de acolhida para a população LGBT dentro de seu palácio. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são proibidas no país.
Eu não vou ter filhos, então pensei: Por que não usar esse espaço para uma boa causa?, explicou Manvendra Singh Gohil, príncipe de Rajpipla, no oeste da Índia, à Reuters. Ele oferecerá moradia, assistência médica, treinamento em inglês e habilidades vocacionais para ajudá-los a arrumar emprego.
Essas pessoas ainda enfrentam muita pressão de suas famílias quando se assumem e são forçados a casar ou são despejados de casa. Geralmente não têm para onde ir nem maneiras de se sustentar, contou Manvendra.
Ele se assumiu para sua família pouco mais de uma década atrás. Na época, sua mãe escreveu um texto para os jornais dizendo que não mantinha mais conexão nenhuma com o filho.
Depois disso, Manvendra criou um fundo de apoio à população LGBT e se tornou referência em defesa de seus direitos. Ele fez aparições internacionais importantes e já esteve no programa televisivo da Oprah Winfrey.
Uma campanha de financiamento coletivo online deve financiar o centro, que será gerenciado pela fundação criada pelo príncipe.
Temos sorte de ter vários locais de apoio à comunidade LGBT em cidades como Mumbai e Delhi, mas em cidades pequenas não há tantos assim e é lá que eles mais precisam, disse Harish Iyer, ativista político.

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