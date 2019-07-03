Príncipe dos Emirados Árabes Unidos é encontrado morto em Londres

Fotógrafo lamentou, no Instagram, a morte de Khalid Crédito: Reprodução/Instagram

O príncipe Khalid Al Qasimi, 39, herdeiro de um dos sete reinos que integram os Emirados Árabes Unidos, morreu em Londres, na segunda-feira (01), de causa desconhecida de acordo com a polícia.

Qasimi era estilista e havia apresentado uma coleção na Semana de Moda de Londres há três semanas. Segundo o Guardian, suas peças foram inspiradas nos nômades urbanos e em um futuro utópico, tendo como pano de fundo as tensões no Oriente Médio.

A polícia disse ter recebido um chamado de "uma morte repentina em uma residência em Knightsbridge". Uma autópsia foi realizada na terça (2), mas os resultados foram inclusivos. As autoridades aguardam o resultado de novos testes, segundo a BBC.

O funeral de Qasimi foi realizado nesta quarta-feira (3) nos Emirados Árabes, que terá três dias de luto nacional. Seu pai, Mohammed Al Qasimi, governa o emirado de Sharjah desde 1972.

Ele estudou moda e arquitetura na escola Central Saint Martins, em Londres, e criou sua primeira coleção em 2008.

Além do trabalho com a moda, ele também chefiava o Conselho de Planejamento Urbano de Sharjah, responsável por projetos de infraestrutura local.