Princesa japonesa adia casório com plebeu por 'não estar preparada'

Alegando não estar preparada para casar, a princesa Mako do Japão adiou seu casamento com o plebeu Kei Komuro para 2020 Crédito: Reprodução |Twitter

A princesa Mako, neta do imperador japonês Akihito, decidiu adiar seu casamento com o plebeu Kei Komuro até 2020. O casal, muito popular na mídia japonesa, havia anunciado o noivado em setembro do ano passado e seria oficializado no próximo dia 4 de março em cerimônia tradicional japonesa, com o casamento em si acontecendo em novembro.

Porém, segundo a família imperial japonesa, o casamento foi adiado após a princesa Mako perceber que não estava preparada para casar. Eu quero pensar mais profundamente sobre o casamento e me dar tempo suficiente para preparar para a cerimônia e para a vida de casada, disse a princesa em comunicado obtido pela CNN. Pedimos desculpas a todos que nos apoiaram, continuou. Os dois se conheceram em 2012 quando estudavam na mesma universidade e começaram a namorar no ano seguinte.