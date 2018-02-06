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Princesa japonesa adia casório com plebeu por 'não estar preparada'

O casamento da popular neta do imperador japonês poderia ser o gatilho para mudanças nas leis sucessórias ao trono
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 17:40

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 17:40

Alegando não estar preparada para casar, a princesa Mako do Japão adiou seu casamento com o plebeu Kei Komuro para 2020 Crédito: Reprodução |Twitter
A princesa Mako, neta do imperador japonês Akihito, decidiu adiar seu casamento com o plebeu Kei Komuro até 2020. O casal, muito popular na mídia japonesa, havia anunciado o noivado em setembro do ano passado e seria oficializado no próximo dia 4 de março em cerimônia tradicional japonesa, com o casamento em si acontecendo em novembro.
Porém, segundo a família imperial japonesa, o casamento foi adiado após a princesa Mako perceber que não estava preparada para casar. Eu quero pensar mais profundamente sobre o casamento e me dar tempo suficiente para preparar para a cerimônia e para a vida de casada, disse a princesa em comunicado obtido pela CNN. Pedimos desculpas a todos que nos apoiaram, continuou. Os dois se conheceram em 2012 quando estudavam na mesma universidade e começaram a namorar no ano seguinte.
Carismática, parte da população japonesa esperava que o casamento de Mako com um plebeu pudesse causar mudanças nas restritivas leis de sucessão ao trono japonês que ameaçam o futuro da família imperial. Só homens podem participar da linha sucessória e mulheres que se casam com plebeus precisam sair da família imperial, tirando seus descendentes da possibilidade de serem incluídos na nobreza.

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