Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncia ao cargo

Keir Starmer renunciou em pronunciamento na manhã desta segunda-feira Crédito: BBC

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou ao seu cargo nesta segunda-feira (22/06).

O anúncio do premiê do Partido Trabalhista foi feito em pronunciamento em Downing Street, local da residência oficial dos líderes dos governos britânicos.

Starmer disse que todas as decisões que tomou durante o mandato tiveram como objetivo "colocar em primeiro lugar o país que amo".

O próximo premiê britânico será escolhido pelo Partido Trabalhista. Analistas acreditam que Starmer deve ficar no cargo até setembro, quando haverá uma conferência do Partido Trabalhista.

Nesta segunda-feira, o ex-prefeito de Manchester, o trabalhista Andy Burnham, vai tomar posse como parlamentar por Makerfield, após ter vencido uma eleição complementar na semana passada. Ele é o mais cotado para substituir Starmer.

Starmer disse ter conversado com o rei Charles 3º para informá-lo de sua decisão de renunciar.

O premiê solicitou ao Comitê Executivo Nacional do Partido Trabalhista que crie um cronograma para substituí-lo. Novas nomeações devem acontecer de 9 de julho e espera-se que o processo seja concluído até o fim do verão britânico, em setembro.

Até lá, Starmer permanecerá no cargo de primeiro-ministro.

Em um discurso emocionado, Starmer disse que seu partido vinha questionando se ele é a pessoa mais indicada para liderar os Trabalhistas nas próximas eleições gerais — e que ele "ouviu a resposta" de seu partido e aceita a decisão "de bom grado".

Todas as decisões que tomou, segundo ele, foram tomadas pensando em "colocar o país que amo em primeiro lugar".

Por que eleitores estão insatisfeitos?

O governo Starmer enfrenta dificuldades para entregar o crescimento econômico prometido nas últimas eleições, melhorar os serviços públicos, reformar o sistema de assistência social e, entre outras coisas, reduzir o custo de vida enfrentado pela população.

A imigração se tornou central no debate político britânico. Os números aumentaram muito após o Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia) durante governos de políticos do Partido Conservador, e agora têm caído durante o governo Starmer. Mas muitos eleitores consideram que o governo gasta muito dinheiro, tempo e atenção com imigrantes, sobretudo os que buscam asilo e que dependem de recursos públicos.

O partido Reform UK, de direita radical e que vem rivalizando com os Trabalhistas nas pesquisas mais recentes, adotou como uma das suas prioridades máximas a criação de um órgão responsável por coordenar a deportação de imigrantes em situação irregular.

Além disso, o partido planeja, caso vença as próximas eleições, adotar medidas para proteger a cultura britânica, incluindo novas regras para impedir que igrejas sejam transformadas em mesquitas.