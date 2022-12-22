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Discurso

Presidente ucraniano, Zelenski é aplaudido de pé no Congresso dos EUA

No final da fala, ele entregou uma bandeira da Ucrânia à vice-presidente americana Kamala Harris e à presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 dez 2022 às 10:05
O presidente ucraniano Volodimir Zelenski foi aplaudido de pé por democratas e republicanos durante o discurso que fez na noite desta quarta-feira (21) no Congresso dos Estados Unidos. Ele agradeceu a ajuda financeira e bélica dos americanos. E disse que ucranianos estão firmes na guerra imposta pela Rússia.
No final da fala, ele entregou uma bandeira da Ucrânia à vice-presidente americana Kamala Harris e à presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi.
Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia.
Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia Crédito: Reprodução/REUTERS
Logo que foi anunciado para discursar, os congressistas americanos se levantaram e aplaudiram Zelenski.
"A Ucrânia permanece firme nas suas linhas e nunca vai se entregar", disse o presidente ucraniano - que foi interrompido pelos aplausos dos congressistas. Agradeceu o apoio dos americanos. "O seu dinheiro, não é caridade. É um investimento na segurança global", completou.
Joe Biden anunciou cerca de US$ 2 bilhões em assistência militar para a Ucrânia -o que incluirá uma bateria de mísseis Patriot-, disse uma autoridade dos EUA. A defesa aérea da Ucrânia foi fundamental para evitar que o exército obtivesse vantagem no conflito.
O presidente dos EUA também explicou que o país enviará mais de 374 milhões de dólares em ajuda humanitária à Ucrânia ainda hoje. O valor será dividido entre comida e assistência em dinheiro para mais de 1,5 milhão de ucranianos, além de "acesso a cuidados de saúde, água potável e ajuda para se manter aquecido no inverno" para mais de 2,5 milhões de moradores da Ucrânia.
Mais cedo, o porta-voz russo, Dmitri Peskov, disse que o fornecimento contínuo de armas ocidentais à Ucrânia levaria a um "aprofundamento" do conflito. O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que não vê chance de negociações de paz com Kiev.

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