Presidente ucraniano, Zelenski é aplaudido de pé no Congresso dos EUA

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski foi aplaudido de pé por democratas e republicanos durante o discurso que fez na noite desta quarta-feira (21) no Congresso dos Estados Unidos. Ele agradeceu a ajuda financeira e bélica dos americanos. E disse que ucranianos estão firmes na guerra imposta pela Rússia.

No final da fala, ele entregou uma bandeira da Ucrânia à vice-presidente americana Kamala Harris e à presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi.

Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia Crédito: Reprodução/REUTERS

Logo que foi anunciado para discursar, os congressistas americanos se levantaram e aplaudiram Zelenski.

"A Ucrânia permanece firme nas suas linhas e nunca vai se entregar", disse o presidente ucraniano - que foi interrompido pelos aplausos dos congressistas. Agradeceu o apoio dos americanos. "O seu dinheiro, não é caridade. É um investimento na segurança global", completou.

Joe Biden anunciou cerca de US$ 2 bilhões em assistência militar para a Ucrânia -o que incluirá uma bateria de mísseis Patriot-, disse uma autoridade dos EUA. A defesa aérea da Ucrânia foi fundamental para evitar que o exército obtivesse vantagem no conflito.

O presidente dos EUA também explicou que o país enviará mais de 374 milhões de dólares em ajuda humanitária à Ucrânia ainda hoje. O valor será dividido entre comida e assistência em dinheiro para mais de 1,5 milhão de ucranianos, além de "acesso a cuidados de saúde, água potável e ajuda para se manter aquecido no inverno" para mais de 2,5 milhões de moradores da Ucrânia.