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Coronavírus

Presidente do Uruguai diz que se vacinará "quando chegar a minha vez"

A vacinação no Uruguai está prevista para começar em março, com doses dos imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Sinovac
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 17:21

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:21

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, se pronunciou nesta segunda-feira (22) sobre a imunização contra a Covid-19 em seu país. Ao ser perguntado quando tomaria a injeção, ele respondeu "quando chegar a minha vez e com a vacina que houver", segundo o jornal El País
A declaração foi feita durante a inauguração de uma Unidade Agroalimentar Metropolitana. De acordo com o serviço em espanhol da Deutsche Welle, a vacinação no Uruguai está prevista para começar em março, com doses dos imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Sinovac.
O mandatário também afirmou que não estará entre os primeiros a receberem a injeção e que seguirá o plano do governo. O El País diz que o programa prevê vacinar primeiramente 80 mil pessoas da área da saúde, 25 mil idosos e cerca de 60 mil trabalhadores da área da educação.
O Uruguai soma 52,8 mil casos de Covid-19 e 574 mortes, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins (EUA).

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