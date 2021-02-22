Presidente do Uruguai diz que se vacinará "quando chegar a minha vez"

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, se pronunciou nesta segunda-feira (22) sobre a imunização contra a Covid-19 em seu país. Ao ser perguntado quando tomaria a injeção, ele respondeu "quando chegar a minha vez e com a vacina que houver", segundo o jornal El País

A declaração foi feita durante a inauguração de uma Unidade Agroalimentar Metropolitana. De acordo com o serviço em espanhol da Deutsche Welle, a vacinação no Uruguai está prevista para começar em março, com doses dos imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Sinovac.

O mandatário também afirmou que não estará entre os primeiros a receberem a injeção e que seguirá o plano do governo. O El País diz que o programa prevê vacinar primeiramente 80 mil pessoas da área da saúde, 25 mil idosos e cerca de 60 mil trabalhadores da área da educação.