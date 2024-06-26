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Praia da Itália isolada há quase 2 mil anos por conta do Monte Vesúvio é reaberta ao público

Praia foi restaurada para proporcionar aos visitantes a experiência de como era a região antes de ser destruída pela erupção
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jun 2024 às 11:34

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 11:34

Praia da Itália isolada há quase 2 mil anos por conta do Monte Vesúvio é reaberta ao público
Praia da Itália isolada há quase 2 mil anos por conta do Monte Vesúvio é reaberta ao público Crédito: Divulgação/Ministero della Cultura
Uma antiga praia no parque arqueológico de Herculano, no sul da Itália, foi reaberta após cerca de 2 mil anos, segundo o The Guardian. O local foi destruído pelo vulcão do Monte Vesúvio em 79, no século I. Nos últimos anos, a praia passou por um trabalho de restauração para proporcionar aos visitantes a experiência de como era a região antes de ser destruída pela erupção.
Cerca de 300 vítimas do vulcão no parque de Herculano foram descobertas durante escavações nas décadas de 1980 e 1990. Os corpos estavam em galpões de barcos, que teriam sido usados como abrigos na espera do resgate pelo exército do comandante naval Plínio, o Velho.
Descoberto no início do século XVIII, Herculano é considerado mais rico do que sua vizinha Pompeia. Vilas luxuosas decoradas com afrescos e pisos de mosaico foram escavadas na região. Uma delas é a Casa do Bicentenário, encontrada em 1938.
Uma matéria orgânica de frutas e pão, móveis de madeira e centenas de pergaminhos de papiro carbonizados também foram encontrados. Em abril, pesquisadores disseram ter decifrado trechos de um manuscrito, que ajudaria a decifrar como foram as últimas horas da vida de Platão.

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