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BBC Brasil

Por que vídeo de Kate Middleton marca mudança radical na estratégia de comunicação da família real

O vídeo emotivo tem um foco suave e toque cinematográfico, em comparação com um comunicado de imprensa tradicional ou uma declaração feita diante das câmeras
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 set 2024 às 15:31

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 15:31

Imagem BBC Brasil
Crédito: Will Warr / Palácio de Kensington
Divulgar um vídeo tão pessoal é uma abordagem surpreendentemente diferente para uma atualização sobre o estado de saúde de Kate Middleton, a princesa de Gales.
O vídeo é bastante emotivo e repleto de cores outonais, que denotam um tom quase melancólico, enquanto ela caminha no campo com a família.
Poderia ter havido um comunicado de imprensa tradicional ou uma declaração diante das câmeras — mas, em vez disso, há um foco suave, um toque cinematográfico nesta mensagem.
Em vez de notas de rodapé e explicações sobre a conclusão do tratamento de quimioterapia da princesa, há uma filmagem estilizada, e uma narração íntima em primeira pessoa.
Kate revelou em março que estava fazendo tratamento contra um câncer, e ficou fora das vistas do público por boa parte deste ano.
Imagem BBC Brasil
O vídeo foi filmado no mês passado em Norfolk, na Inglaterra Crédito: Will Warr / Palácio de Kensington
Esta é claramente uma abordagem bem planejada de divulgação de informação — as filmagens, de autoria do cinegrafista Will Warr, foram realizadas em Norfolk, na Inglaterra, no mês passado, e as trocas de roupa sugerem mais de uma sessão de filmagem.
É completamente diferente dos comunicados reais da velha guarda, que se atinham aos mínimos detalhes e permaneciam tão secos quanto o deserto.
Este tratamento muito mais suave segue a tendência de celebridades e figuras públicas levarem suas mensagens diretamente ao público, usando a linguagem das redes sociais, em vez de notícias convencionais ou uma entrevista.
Isso permite um grande controle sobre a mensagem — com uma música de fundo sugestiva e edição de imagens habilidosa conduzindo a história, em vez de qualquer pergunta que possa surgir sobre sua saúde ou tratamento.
Vemos Kate, com um vestido longo e esvoaçante estilo anos 1970, passando um tempo com a família na floresta e na praia, e interagindo de forma lúdica com os próprios pais.
Estes momentos são enquadrados de uma forma com a qual muitos podem se identificar — uma família relaxando após tempos bem difíceis, em um ambiente rural que visa enviar uma mensagem sobre os poderes calmantes da natureza.
Sobre as imagens, há a voz da princesa, no estilo da narração de um filme, capturando seu senso de otimismo cauteloso, enquanto ela saúda o fim da quimioterapia e, ao mesmo tempo, reconhece a fragilidade da vida.
É onde Norfolk se encontra com Hollywood — e o Instagram.
Imagem BBC Brasil
O vídeo tem um toque retrô em algumas partes Crédito: Will Warr / Palácio de Kensington
Há praticamente um eco de um filme como Questão de Tempo no vídeo, com sua música melancólica, temas tristes e uma narrativa de valorização da vida sobre como a vida de uma família pode mudar para sempre por eventos inesperados.
As comparações são com estilos de filmes e sequências de flashback, em vez de comunicados de imprensa.
Há também uma clara consciência de como este curta-metragem pode ser visto pelas muitas famílias que enfrentam o câncer em suas próprias vidas. É uma sensibilidade que parece estar próxima da superfície.
E praticamente se torna uma prece no final, com a invocação: "Para todos aqueles que estão continuando sua própria jornada contra o câncer — eu permaneço com vocês, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode vir a luz, então deixe essa luz brilhar forte."

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