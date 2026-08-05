Por que Nikolas Ferreira e outros bolsonaristas voltaram a explorar desinformação sobre a pandemia de Covid-19 às vésperas da eleição

Segundo um relatório desclassificado do Escritório do Diretor Nacional de Inteligência, divulgado em 2023, o Conselho Nacional de Inteligência e outras quatro agências concluíram que a primeira infecção humana ocorreu por exposição natural a um animal infectado. Já o Departamento de Energia e o FBI avaliaram que a hipótese de um incidente relacionado a laboratório era mais provável.