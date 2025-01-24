Por que mercado de criptomoedas está furioso com Trump

Rapidamente, a $Trump se tornou uma das criptomoedas mais valiosas do mercado Crédito: Getty Images

A moeda digital chamada $Trump apareceu em suas contas nas redes sociais antes de sua posse na segunda-feira (20/1).

Rapidamente, o valor da $Trump disparou para US$ 75 em um dia, se tornando uma das criptomoedas mais valiosas do mercado. Mas a moeda caiu para US$ 39 desde então.

Meme coin é o nome dado a moedas digitais que têm origem em "memes" ou "trends" (tendências) na internet. São usadas para ganhar popularidade em torno desses movimentos, mas carecem de valor intrínseco e são investimentos extremamente voláteis.

O lançamento da $Trump foi amplamente criticado por especialistas do setor.

"As declarações de Trump sobre não saber muito sobre a moeda reforçam minha opinião de que ele está ridicularizando o setor. É uma jogada de marketing", afirma Danny Scott, CEO da CoinCorner.

A mais recente queda no valor da moeda ocorreu após Trump dizer a repórteres: "Não sei muito sobre isso, além de ter lançado, e além de ter sido muito bem-sucedido".

Quando foi informado de que sua moeda arrecadou vários bilhões de dólares para ele, Trump minimizou, dizendo "vários bilhões – isso é troco de café para esses caras", apontando para bilionários da tecnologia reunidos para uma coletiva de imprensa sobre inteligência artificial.

Meme coins são frequentemente usadas por especuladores para ganhar dinheiro ou permitir que fãs demonstrem apoio a uma celebridade ou a um momento da cultura da internet.

Trump afirmou 'não saber muito' sobre criptomoedas Crédito: Getty Images

Não é a primeira vez que Trump vende produtos relacionados a criptomoedas. Ele faturou milhões ao lançar uma série de NFTs (non-fungible token, ou seja,token não fungível, em português).

Alguns analistas do setor dizem que o presidente ter sua própria meme coin é um sinal de que outros deveriam seguir o exemplo.

"O token $Trump acabou de sinalizar para todas as empresas, municípios, universidades e marcas individuais que o mercado cripto pode agora ser usado como um mecanismo de formação de capital e engajamento de clientes", postou Jeff Dorman, da firma de investimentos Arca, online.

No entanto, o sentimento geral parece ser negativo em relação à meme coin do presidente.

Muitos no mundo cripto estão aguardando que Trump cumpra promessas de campanha para impulsionar o setor nos EUA. Pessoas como Danny Scott esperam ver planos concretos, especialmente relacionados ao Bitcoin , vindos da administração.

No ano passado, Trump prometeu aos fãs de Bitcoin que faria dos EUA a "capital cripto do planeta". Alguns dias após o início de seu mandato, o presidente ainda não emitiu ordens executivas envolvendo criptomoedas, nem mencionou o assunto em seus discursos.

Atualmente, a moeda $Trump é a 25ª criptomoeda mais valiosa, com um valor de cerca de US$ 8 bilhões, de acordo com o site CoinMarketCap.

Trump e a equipe por trás da moeda possuem 80% do total de moedas, o que significa que, teoricamente, eles ganhariam bilhões de dólares se vendessem suas participações e o preço permanecesse o mesmo.

Esse modelo foi descrito por pesquisadores de criptomoedas da K33 como ultrapassado para tokens semelhantes.

"Não dá para dourar a pílula – essa tokenomics é horrível para uma memecoin", afirmou David Zimmerman, analista da K33.

No entanto, analistas da K33 reconhecem que os 80% restantes de moedas não podem ser despejados no mercado aberto, o que oferece alguma proteção aos investidores contra choques nos preços.

Existem milhares de criptomoedas e qualquer pessoa pode criar uma.

Melania Trump também lançou sua criptomoeda Crédito: Melania Trump

No entanto, muitas memecoins resultaram em grandes perdas para quem investiu nelas.

Dan Hughes, da empresa de criptomoedas Radix, acredita que o presidente e sua esposa lançarem suas meme-coins prejudica os aspectos positivos da indústria.

"Esse padrão de lançamentos de tokens impulsionados por celebridades, especialmente de figuras políticas, potencialmente marca uma tendência preocupante nos mercados de criptomoedas, onde influência e manipulação de liquidez podem ofuscar a criação de valor fundamental", disse ele.

Outros no mundo das criptomoedas acreditam que lançar meme-coins para ganhar dinheiro é degradante.