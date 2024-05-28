Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal
BBC News

Por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal

Expressões 'brasileiras' têm se tornado cada vez mais comuns no vocabulário dos portugueses.

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 13:42

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 mai 2024 às 13:42
'Grama', 'geladeira', 'dica'. Essas e outras palavras e expressões 'brasileiras' têm se tornado cada vez mais comuns no vocabulário dos portugueses, segundo professores escolares, linguistas e estudiosos do tema.
Elas são usadas principalmente por crianças e adolescentes, que seguem com assiduidade influencers e youtubers do Brasil nas redes sociais.
Mas os portugueses mais velhos também são pegos cometendo 'brasileirismos', em uma tendência que começou na década de 1970 com a influência das novelas importadas do Brasil.
Neste vídeo, a repórter da BBC News Brasil Julia Braun fala com linguistas e especialistas no tema para mostrar expressões e construções brasileiras que aos poucos estão sendo introduzidas no jeito de falar dos portugueses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Europa Imigrantes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados