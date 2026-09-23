Por que é tão relevante o encontro entre Trump e presidente da Venezuela a 15 km de onde Maduro está preso

Além desse acordo, que gerou dúvidas e críticas nos dois países, o governo de Rodríguez também fez gestos em direção a Trump. Entre eles estão a prisão e a extradição para os EUA de seu ex-ministro da Indústria, Alex Saab, que neste mês se declarou culpado de lavagem de dinheiro diante de um juiz federal da Flórida e aceitou colaborar com as investigações.