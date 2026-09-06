Por que disputa pelas Malvinas voltou ao centro da política na Argentina? A resposta tem a ver com petróleo

Ainda assim, as palavras de Trump sem dúvida galvanizaram Milei. Assim como as pesquisas de opinião. Ele precisa urgentemente de um impulso antes da eleição presidencial do ano que vem, na qual uma de suas adversárias, sua ex-vice-presidente, Victoria Villarruel, se apresentou como uma defensora mais firme da soberania nacional e criticou a abordagem diplomática de Milei sobre as Malvinas, considerando-a um fracasso.