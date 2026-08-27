Por que a Uefa se prepara para processar presidente da Fifa, Gianni Infantino

O documento afirma: "Em 28 de julho de 2026, sem consultar o Conselho da Fifa, a Uefa ou qualquer uma das outras confederações, ou qualquer uma das 211 associações-membro da Fifa, Infantino, supostamente agindo em nome da Fifa, anunciou publicamente um plano para colocar os direitos comerciais das Copas do Mundo masculina e feminina e do Mundial de Clubes em uma nova subsidiária: a Fifa Forward Enterprise.