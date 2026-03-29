Mundo

Por que a Alemanha busca trabalhadores imigrantes — e onde está encontrando

Com dificuldade para encontrar profissionais que ocupem as vagas das pessoas que estão se aposentando, a Alemanha recorre a jovens indianos que desejam trabalhar na Europa

Publicado em 29 de março de 2026 às 14:31

Ishu Gariya saiu da Índia para trabalhar como padeiro na Floresta Negra da Alemanha Crédito: BBC

A Alemanha enfrenta há tempos a escassez de profissionais especializados. Enquanto os mais velhos se aposentam, não surgem candidatos jovens em quantidade suficiente para ocupar os seus lugares.

Para tentar reduzir este problema, o país busca cada vez mais trazer profissionais indianos.

Para Handirk von Ungern-Sternberg, tudo começou com um e-mail recebido na sua caixa de entrada em fevereiro de 2021. A mensagem veio da Índia.

Basicamente, ela dizia: "Temos muitas pessoas jovens e motivadas procurando treinamento vocacional e imaginamos se você estaria interessado."

Von Ungern-Sternberg trabalhava para a Câmara de Profissionais Especializados de Freiburg, no sudoeste da Alemanha — um organismo do comércio que representa diversas categorias profissionais, como pedreiros, carpinteiros, açougueiros e padeiros, e as empresas que os contratam.

Aquele e-mail chegou no momento certo.

"Tínhamos muitos empregadores desesperados, que não conseguiam encontrar quem trabalhasse para eles", conta Von Ungern-Sternberg. "Por isso, decidimos tentar."

Seu primeiro contato foi com o chefe do sindicato dos açougueiros locais.

Os açougueiros de toda a Alemanha vinham enfrentando um momento particularmente difícil, pois o setor vinha em notável declínio.

Em 2022, havia 19 mil pequenas empresas familiares do setor no país. Um ano depois, menos de 11 mil seguiam em operação. Era quase impossível para os empresários recrutar jovens para aprender o serviço.

"O comércio de carne é um trabalho duro", segundo o presidente do sindicato dos açougueiros, Joachim Lederer. "E, nos últimos 25 anos, mais ou menos, os jovens vêm tomando outros rumos."

Na Índia, a agência de empregos Magic Billion (que havia enviado aquele e-mail inicial) conseguiu recrutar 13 jovens.

Eles chegaram à Alemanha no outono do hemisfério norte em 2022, para começar seus estágios no setor em pequenas cidades na fronteira com a Suíça. Eles passariam parte do seu tempo na faculdade.

Entre eles, havia uma jovem indiana de 21 anos, que pediu que seu nome fosse mantido em sigilo. Como muitos dos seus colegas, aquela foi a primeira vez que ela saiu da Índia. Ela relembra sua empolgação.

"Eu queria ver o mundo", ela conta. "Eu queria ter um padrão de vida muito alto. Eu queria segurança social."

Ela foi trabalhar na cidade de Weil am Rhein, no extremo sudoeste da Alemanha, perto da fronteira com a França e a Suíça.

Três anos depois, muita coisa mudou. Von Ungern-Sternberg não trabalha mais na câmara.

Ele montou sua própria agência de empregos chamada India Works, em parceria com Aditi Banerjee, da Magic Billion. Eles ajudam a trazer mais profissionais jovens indianos para a Alemanha.

Daqueles 13 originais, existem agora 200 jovens indianos trabalhando nos açougues alemães.

Handirk von Ungern-Sternberg recebeu do nada um e-mail da Índia que o ajudou a preencher vagas disponíveis no mercado de trabalho alemão Crédito: BBC

A Alemanha passa por uma crise demográfica.

Um estudo de 2024 indica que a economia alemã precisa atrair 288 mil profissionais estrangeiros por ano. Se isso não acontecer, a força de trabalho poderá se reduzir em 10% até 2040, segundo o relatório do centro de estudos Fundação Bertelsmann.

Agora que os últimos da geração baby boomer estão se aposentando, não há jovens alemães suficientes para substituí-los, devido à baixa taxa de natalidade. Mas existem muitos jovens disponíveis na Índia.

"A Índia é um país com 600 milhões de pessoas com menos de 25 anos de idade", segundo Banerjee. "Apenas 12 milhões entram no mercado de trabalho a cada ano. Ou seja, existe um enorme excedente de mão de obra."

A India Works está se preparando para trazer 775 jovens indianos para a Alemanha este ano, para começar seu estágio nas mais variadas profissões. Agora, existem construtores de estradas, mecânicos, pedreiros e padeiros, para citar alguns.

Em 2022, ficou mais fácil para os profissionais indianos conseguirem trabalhar na Alemanha. Os dois países assinaram naquele ano um Acordo de Parceria de Mobilidade e Migração.

No final de 2024, a Alemanha anunciou um aumento da quota de vistos para profissionais especializados com cidadania indiana, de 20 mil para 90 mil por ano.

Estatísticas oficiais da Alemanha mostram que, em 2024, havia 136.670 profissionais indianos no país, contra 23.320 em 2015.

Padarias e açougues da Alemanha precisam buscar funcionários no exterior Crédito: AFP via Getty Images

Os jovens indianos que encontraram emprego na Alemanha por meio da India Works apresentam motivos parecidos para sua decisão de tentar a sorte em um novo país: as dificuldades de encontrar emprego na Índia, os salários mais altos pagos na Europa e a ambição de construir sua própria vida.

Ishu Gariya é um exemplo. Ele tem 20 anos de idade e, quando concluiu o ensino médio na Índia, imaginava cursar a universidade e se empregar no setor de computação.

"Mas eu não queria gastar o dinheiro para me formar e encontrar trabalho em uma empresa com baixo salário", explica ele.

Por isso, ele trocou um subúrbio em Nova Déli por uma aldeia na região alemã da Floresta Negra, onde é aprendiz de padeiro.

Seu turno só termina às três horas da manhã e ele se acomoda em um casaco com gorro para afastar o frio do inverno. Mas está feliz.

Para Aditi Banerjee, a Índia tem os profissionais jovens e a Alemanha tem os empregos Crédito: BBC

"Temos altos salários aqui", afirma ele. "Por isso, vou poder ajudar financeiramente minha família" na Índia.

Gariya também conta que adora o ar limpo do interior da Alemanha.

Ajay Kumar Chandapaka, de 25 anos, veio de Hyderabad, no sul da Índia, contratado pela empresa de transporte Spedition Dold, em uma cidade perto de Freiburg. Ele tem formação universitária em engenharia mecânica.

"Era muito difícil para mim conseguir um emprego na Índia", ele conta.

"Por isso, achei que Ausbildung seria uma função melhor para mim." Chandapaka se refere à palavra alemã para treinamento ou estágio.

Ajay Kumar Chandapaka saiu do sul da Índia para ser motorista de caminhão na Alemanha Crédito: BBC

Lederer, o açougueiro, empregou dois jovens indianos do grupo inicial. Agora, são sete. Ele conta que os novos funcionários salvaram seu negócio.

"Quando comecei, 35 anos atrás, eram oito lojas como a minha em um raio de 10 km", relembra ele. "Agora, sou o único que sobrou. Eu não estaria em atividade hoje, não fosse pela Índia."

Subindo a rua até a prefeitura de Weil am Rhein, a prefeita Diana Stöcker, do partido conservador União Democrática Cristã da Alemanha, também deve contratar profissionais da Índia em breve.

A prefeitura identificou dois jovens que virão para a Alemanha ainda este ano, para trabalhar como professores do jardim da infância.

"Estávamos procurando professores em toda a Alemanha", ela conta, "mas é difícil encontrar."

Stöcker era parlamentar federal na Alemanha e foi eleita prefeita em 2024. Ela reconhece a dificuldade do país para encontrar jovens talentos de todas as profissões e afirma que só há uma solução.

"Precisamos olhar para o exterior. É a única possibilidade."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta