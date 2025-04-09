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Por que é tão difícil para Ucrânia e Rússia selarem paz

Em tese, tanto Ucrânia quanto Rússia dizem ser a favor de um cessar-fogo, mas ainda não se chegou a um acordo quanto aos termos para pôr fim às hostilidades.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 abr 2025 às 14:00

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 14:00

Volodymyr Zelensky afirmou que representantes do seu país e dos EUA vão se encontrar na Arábia Saudita neste 24 de março para novas conversas sobre a paz na Ucrânia. O plano é que americanos também se reúnam com representantes do Kremlin no mesmo dia.
Os três lados estão em complexas negociações de um cessar-fogo na Ucrânia.
Zelensky acusa o russo Vladimir Putin de fazer "exigências desnecessárias para prolongar a guerra". Putin exige que o Ocidente interrompa a ajuda militar e de inteligência para a Ucrânia.
Em tese, tanto Ucrânia quanto Rússia dizem ser a favor de um cessar-fogo, mas ainda não se chegou a um acordo quanto aos termos para pôr fim às hostilidades.
Neste vídeo, Julia Braun explica por que tem sido tão difícil alcançar esse acordo - e quais os empecilhos que travam as negociações.

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