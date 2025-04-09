Por que é tão difícil para Ucrânia e Rússia selarem paz

Volodymyr Zelensky afirmou que representantes do seu país e dos EUA vão se encontrar na Arábia Saudita neste 24 de março para novas conversas sobre a paz na Ucrânia. O plano é que americanos também se reúnam com representantes do Kremlin no mesmo dia.

Os três lados estão em complexas negociações de um cessar-fogo na Ucrânia.

Zelensky acusa o russo Vladimir Putin de fazer "exigências desnecessárias para prolongar a guerra". Putin exige que o Ocidente interrompa a ajuda militar e de inteligência para a Ucrânia.

Em tese, tanto Ucrânia quanto Rússia dizem ser a favor de um cessar-fogo, mas ainda não se chegou a um acordo quanto aos termos para pôr fim às hostilidades.