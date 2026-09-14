Por dentro da rede de influenciadores que ataca o voto feminino no Brasil

"O que eu reconheço é que as pessoas deveriam ter um pouco mais de boa vontade em querer entender o que as pessoas estão falando. Uma coisa é você ler numa manchete sensacionalista que a Pietra quer a volta da Idade Média, que a Pietra quer a volta da monarquia, que ela quer tolher as mulheres do direito [de votar]. Eu nunca falei isso. Eu nunca defendi isso."