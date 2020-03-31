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Covid-19

Polônia proíbe menor de 18 anos de sair à rua sem companhia de adulto

A medida faz parte de uma nova lista de restrições anunciada pelo polonês para combater o coronavírus, depois que os parques e praias ficaram cheios

Publicado em 31 de Março de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 16:22
A partir da noite desta terça (31), menores de 18 anos não poderão sair de casa sem acompanhamento de um adulto na Polônia.
Coronavírus - Covid19
Governo polonês realiza combate ao novo coronavírus Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A medida faz parte de uma nova lista de restrições anunciada pelo governo polonês para combater o coronavírus, depois que os parques e praias ficaram cheios no final de semana, segundo a imprensa local.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Pelas novas regras, mesmo membros da mesma família terão que manter distância mínima de dois metros em público. Estão dispensados apenas menores de 13 anos e idosos e deficientes que precisem de cuidado.
Foram fechados parques, praças, parques de diversão e cabeleireiros, o aluguel de bicicletas foi proibido e o Exército vai ajudar a polícia a fiscalizar o cumprimento do confinamento.
Dentro das lojas só podem entrar três clientes por caixa registradora.
"Queremos evitar a sina dos países da Europa Ocidental a qualquer custo", afirmou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, segundo a imprensa local.
A Polônia tem 2.215 casos confirmados e 32 mortes pelo coronavírus.

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