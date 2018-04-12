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Argentina

Policiais culpam ratos pelo desaparecimento de 500 kg de maconha

Quando descobriu-se que parte da droga estava faltando em um depósito, oficiais afirmaram que animais haviam se alimentado da carga

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 01:16
Animais morreriam se tivessem ingerido tamanha quantidade da droga Crédito: Pixabay | @sipa
Três oficiais da polícia de Buenos Aires, na Argentina, estão sob investigação após o desaparecimento de 540 quilos de maconha de um depósito policial. Os agentes alegaram que a droga faltante foi comida por ratos.
Um protocolo do órgão de segurança afirma que cada encarregado do depósito deve fazer um inventário de todos os bens guardados e entregá-lo ao funcionário que o sucede na tarefa.
Foi assim que o oficial Emilio Portero detectou que faltava meia tonelada de maconha no depósito. Ele, então, avisou à divisão de assuntos internos da polícia, que abriu uma investigação.
Descobriu-se que três oficiais anteriores que prestaram serviço antes de Emilio não haviam feito esse procedimento. Por isso, foram convocados a prestar esclarecimentos e o testemunho de todos eles foi o mesmo: a droga havia sido comida por uma infestação de ratos.
Segundo o jornal El Patagónico, uma perícia foi instaurada pelo Ministério da Segurança e concluiu que, pelo fato da droga estar muita seca pelo tempo de armazenamento, os ratos que tivessem se alimentado dela deveriam estar mortos. Contudo, nenhum cadáver de animais foi encontrado no depósito.
Os oficiais estão sob investigação para se descobrir o que foi feito da droga.

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