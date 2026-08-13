AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • PL não consegue registrar Flávio como candidato após fraude alterar filiação do senador para partido Missão, afirma campanha
Mundo

PL não consegue registrar Flávio como candidato após fraude alterar filiação do senador para partido Missão, afirma campanha

TSE ainda não se manifestou sobre ocorrido

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 14:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 ago 2026 às 14:34
Imagem BBC Brasil
Flávio Bolsonaro é o escolhido do PL para enfrentar Lula em outubro Crédito: Reuters

O senador Flávio Bolsonaro (PL) não conseguiu registrar nesta quinta-feira (13/8) sua candidatura à Presidência da República porque aparece no sistema da Justiça Eleitoral como se fosse filiado ao partido Missão, legenda criada no ano passado e que tem como candidato presidencial Renan Santos.

A informação foi divulgada pela campanha de Flávio para o canal GloboNews. Ainda não há manifestação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o ocorrido.

Segundo a advogada da campanha, Maria Claudia Bucchianeri, houve alguma fraude.

"Precisamos entender se foi hacker, uma venda de senha, alguém que entrou no sistema dolosamente, a gente não sabe", afirmou à GloboNews.

Segundo as pesquisas eleitorais, Flávio aparece como candidato mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição.

Ainda segundo Bucchianeri, a fraude foi notada quando a equipe começou a reunir os documentos necessários para protocolar o pedido de registro da candidatura. O prazo para os partidos registrarem seus candidatos vai até 19h de sábado (15/8).

O partido já acionou o TSE para que a Corte corrija a filiação e apure o que aconteceu.

"Ele está sem filiação regular agora. O Missão tem candidato. Tem que reestabelecer a filiação original para poder fazer o registro", afirmou ainda ao canal de televisão.

A advogada contou também que possui uma certidão da filiação de Flávio ao PL, emitida às 23h17 de quarta-feira (12/8), o que significa que a alteração ocorreu depois disso.

À BBC News Brasil, o advogado eleitoral Alberto Rollo explicou que cada partido possui senha para acessar o sistema e registrar filiações. Na sua avaliação, parece ter havido algum uso indevido dessas senhas.

"Esse episódio de suposta desfiliação do Flávio Bolsonaro e filiação a um novo partido, evidentemente, é uma fraude. A Justiça Eleitoral tem que, de alguma maneira, trabalhar melhor a segurança desse sistema".

"O Flávio não pode ser candidato do PL sendo filiado a um outro partido. Tem que corrigir imediatamente. O próprio TSE pode fazer isso e depois investigar de onde partiu a fraude", disse ainda.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entidades veem 'ameaça à liberdade de imprensa' em ordem de Moraes contra fonte de jornalista no MA
João Luiz Gomes Jr
Capixaba, João Luiz Gomes Jr representa o Espírito Santo no Pan-Pacífico de Natação
Trânsito "pare e siga" permanecerá no local até sábado (15).
Ponte Fontenelle volta a ter pare e siga para reparo em juntas de dilatação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados