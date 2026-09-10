PF deflagra operação sobre financiamento do filme 'Dark Horse'

A Polícia Federal cumpre mandados de busca nesta quinta-feira (10/09) em operação relacionada ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O deputado federal Mario Frias (PL-SP) é alvo da ação, segundo confirmou a BBC Brasil.
Segundo o G1, Karina Gama, produtora do filme, também é alvo.
Em nota, a PF diz que a Operação Make Up apura o suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, a organização da sociedade civil.
Ao todo, são cumpridos 49 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal.
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