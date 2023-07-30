Pedófilos usam inteligência artificial para criar imagens sexualizadas de crianças

A popularização das ferramentas de geração de conteúdo por inteligência artificial está dando margem à proliferação de imagens de abuso sexual de crianças geradas por computador.
Neste vídeo, o repórter de tecnologia da BBC Joe Tidy investiga como pedófilos estão conseguindo burlar controles das ferramentas destinados a impedir que imagens sexuais sejam geradas dessa forma.
Tidy ficou abalado ao ver imagens ilegais nunca antes vistas publicamente e que foram editadas pela ONG Internet Watch Foundation, dedicada a combater o abuso sexual online.
Quem são as pessoas que produzem essas imagens e as publicam na internet?
Um homem que produz esse conteúdo disse à BBC que nenhuma criança sofre abuso para a produção de imagens por inteligência artificial, mas um psicólogo forense e ex-policial argumenta que o material estimula o abuso de crianças na vida real.