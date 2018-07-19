Patinador bronze em Sochi, morre esfaqueado aos 25 anos

Cazaque Denis Ten morreu esfaqueado nesta quinta Crédito: Reprodução

Denis Ten, o primeiro patinador cazaque a ganhar uma medalha olímpica, foi morto, nesta quinta, aos 25 anos, durante uma tentativa de roubo. De acordo com informações da agência de notícias Kazinform, ele foi esfaqueado na coxa em Almaty, sua cidade natal, depois que dois homens tentaram roubar seus espelhos de carro.

Um representante do governo do Cazaquistão relatou que o atleta não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações, ele foi levado para o hospital, mas morreu por volta das 15h, horário local.

"Infelizmente, ele não está mais entre nós", disse um porta-voz do governo.

O Ministro da Cultura e do Esporte do Cazaquistão, Arystanbek Mukhamediuly lamentou a tragédia.

"Denis Ten era uma figura incrível da patinação, uma lenda do nosso esporte, nosso orgulho.", afirmou Mukhamediuly .

"Esta é uma tragédia impensável e uma perda irreparável."

Ten ganhou bronze nas Olimpíadas de 2014 em Sochi e também terminou no pódio nos campeonatos mundiais de 2013 e 2015, onde ganhou prata e bronze, respectivamente. Ele terminou em 27º lugar nas Olimpíadas deste ano na Coreia do Sul.

O patinador americano Adam Rippon prestou homenagem a Ten no Twitter.

"Meu amigo de patinação, Denis Ten, faleceu hoje", escreveu Rippon. "Ele era muito gentil com todos e uma enorme inspiração para mim e para tantas outras pessoas. Assassinado nas ruas do Cazaquistão. Denis, obrigado por nos mostrar como ser um campeão. Seu tempo com a gente foi muito curto. Te amo para sempre."