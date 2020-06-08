Para OMS, pandemia está longe do fim, apesar de sinais positivos

Maria Van Kerkhove, líder da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia de coronavírus Crédito: Divulgação

Líder da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia de coronavírus, Maria Van Kerkhove alertou que o problema ainda está "longe do fim". "Há sinais positivos, mas estamos longe", afirmou ela, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8.

Questionada sobre as novas diretrizes para o uso das máscaras caseiras da OMS, divulgadas na sexta-feira, ela lembrou que o item não é um substituto para o isolamento social, este sim mais eficaz para conter a disseminação da doença. "É preciso manter distância física", afirmou, citando que ela deve ser de ao menos 1 metro.

Também presente na coletiva, o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, foi questionado sobre protestos recentes nas ruas dos Estados Unidos e seus potenciais riscos de disseminar mais a doença. Ele lembrou que a situação de maior risco é que alguém entre em contato próximo "particularmente com alguém sintomático para a covid-19".