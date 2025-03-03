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Internado na Itália

Papa Francisco tem dois episódios de insuficiência respiratória aguda

Desde o dia 14 de fevereiro, Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infecção respiratória grave que desencadeou outras complicações

Publicado em 03 de Março de 2025 às 17:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 mar 2025 às 17:38
Papa Francisco durante missa no Vaticano
Papa Francisco durante missa no Vaticano Crédito: Reuters/Folhapress
papa Francisco teve dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3). De acordo com boletim da sala de imprensa da Santa Sé, as duas crises foram provocadas por uma reação dos brônquios, que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias.
Após a aspiração de secreções, foi necessária a retomada da ventilação mecânica não invasiva. De acordo como boletim, as condições clínicas do papa ainda são complexas, com uma "situação sujeita a criticidades".
O Vaticano ainda informa que os valores das análises de sangue permanecem inalterados, revelando a ausência de leucocitose. "Um dado positivo, pois mostra que não há uma nova infecção, mas que o acúmulo de muco é consequência da pneumonia".
"O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo", complementa o boletim.
Desde o dia 14 de fevereiro, Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infecção respiratória grave que desencadeou outras complicações.

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