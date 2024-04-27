Papa Francisco recebe ex-presidente Dilma Rousseff no Vaticano

O papa Francisco recebeu neste sábado (27) a ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), no Vaticano.

Dilma e o papa trocaram presentes, segundo assessoria de imprensa do Vaticano. A ex-presidente deu o livro "Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade", do autor Ademir Pereira dos Santos. Já o papa a presenteou com a encíclica "Laudato si" e a exortação apostólica "Laudate Deum".

Papa Francisco cumprimenta ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff, durante audiência no Vaticano, em 27 de abril de 2024 Crédito: Divulgação/Vaticano

O pontífice também entregou uma escultura em bronze com os escritos "amar" e "ajudar" para a ex-presidente. O significado da obra, segundo o papa, é de que só é "lícito olhar uma pessoa de cima para baixo para ajudá-la a se levantar".

Nas redes sociais, Dilma comentou a visita e chamou o papa de "amigo do Brasil". "Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas", afirmou a atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como "banco dos Brics".

"Reze por mim, que eu rezo pela senhora", disse o papa ao final do encontro. Segundo o Vaticano, Dilma foi a primeira chefe de Estado a ser recebida por Francisco após ele ser tornar pontífice, em 2013.