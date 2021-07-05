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Saúde

Papa Francisco passa por cirurgia e reage bem a procedimento

Ele foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 jul 2021 às 08:36
Papa Francisco recebe do padre Bruno o livro com poemas de Anchieta
Papa Francisco passou por cirurgia neste domingo Crédito: Divulgação
A cirurgia pela qual o papa Francisco passou neste domingo (4) terminou e o pontífice reagiu bem ao procedimento, de acordo com um comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. “O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. Gemelli, foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon”, informou Bruni,
Segundo Bruni, o papa Franscisco “reagiu bem à operação”. 
O hospital onde o papa Francisco foi operado é um extenso hospital e escola de medicina administrado por católicos e localizado na parte norte de Roma. Tradicionalmente a instituição trata os papas e uma parte de seu 10º andar está permanentemente reservada para eles.
Algumas horas antes da cirurgia, o papa realizou sua benção de domingo para milhares de pessoas que estavam na Praça de São Pedro e anunciou uma viagem para a Eslováquia e para Budapeste em setembro.
Francisco sofre de estenose diverticular sintomática do cólon, uma condição em que bolsas em forma de saco se projetam da camada muscular do cólon, fazendo com que se torne estreito. Além de causar dor, a condição pode causar distensão abdominal, inflamação e dificuldade para evacuar.
Francisco às vezes fica sem fôlego porque uma parte de um de seus pulmões foi removida após uma doença quando ele era jovem e morava na Argentina, sua terra natal.
* Com informações de agência internacionais

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