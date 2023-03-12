Papa Francisco diz que celibato na Igreja Católica pode ser revisto

SÃO PAULO - O papa Francisco disse que o celibato — estado do adulto que não é casado — pode ser revisto pela Igreja Católica . A declaração foi publicada na sexta-feira (10), em uma entrevista para o portal argentino Infobae.

Ao ser questionado, o pontífice disse que não acredita que o fim da exigência do celibato a padres aumentaria o ingresso de pessoas no sacerdócio. Ele, porém, defendeu que não há contradição em um padre se casar.

Francisco completa 10 anos como papa nesta segunda-feira (13) Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP

"O celibato na Igreja ocidental é uma prescrição temporária: não sei se está resolvido de uma forma ou de outra, mas é provisório nesse sentido; não é eterno como a ordenação sacerdotal, que é para sempre, goste você ou não," afirmou.

Francisco também citou exemplos de igrejas católicas orientais, que segundo ele permite que seus sacerdotes se casem. "Todos da Igreja oriental são casados. Ou quem quiser. Lá eles fazem uma escolha antes da ordenação: há a opção de se casar ou ser celibatário", disse.