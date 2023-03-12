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Mudança de regra

Papa Francisco diz que celibato na Igreja Católica pode ser revisto

Pontífice recorre a exemplos de igrejas orientais para afirmar que não há contradição em um padre se casar

Publicado em 12 de Março de 2023 às 10:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2023 às 10:18
SÃO PAULO - O papa Francisco disse que o celibato — estado do adulto que não é casado — pode ser revisto pela Igreja Católica. A declaração foi publicada na sexta-feira (10), em uma entrevista para o portal argentino Infobae.
Ao ser questionado, o pontífice disse que não acredita que o fim da exigência do celibato a padres aumentaria o ingresso de pessoas no sacerdócio. Ele, porém, defendeu que não há contradição em um padre se casar.
O papa Francisco participa de audiência com reitores
Francisco completa 10 anos como papa nesta segunda-feira (13) Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP
"O celibato na Igreja ocidental é uma prescrição temporária: não sei se está resolvido de uma forma ou de outra, mas é provisório nesse sentido; não é eterno como a ordenação sacerdotal, que é para sempre, goste você ou não," afirmou.
Francisco também citou exemplos de igrejas católicas orientais, que segundo ele permite que seus sacerdotes se casem. "Todos da Igreja oriental são casados. Ou quem quiser. Lá eles fazem uma escolha antes da ordenação: há a opção de se casar ou ser celibatário", disse.
Apesar da declaração, o pontífice não deu detalhes sobre uma eventual mudança da regra católica, nem mesmo se ela deve ser feita durante seu papado. Francisco, aliás, completa 10 anos como papa nesta segunda-feira (13).

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