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Após atos terroristas

Papa atribui ataques em Brasília a enfraquecimento da democracia no mundo

Líder da Igreja Católica lamentou ataques golpistas feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 10:54

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 10:54

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27.
Papa Francisco atribui ataques em Brasília a enfraquecimento da democracia no mundo Crédito: Vaticano
O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira (9) as crises políticas que se espalham pelas Américas e citou nominalmente o Brasil, onde apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a Esplanada dos Ministérios, vandalizando prédios públicos e afrontando instituições democráticas.
"Penso nas inúmeras crises políticas em vários países do continente americano, com sua carga de tensões e formas de violência que exacerbam os conflitos sociais", disse Francisco em discurso perante o corpo diplomático do Vaticano.
"Penso especialmente no que aconteceu recentemente no Peru e nas últimas horas no Brasil", acrescentou, em referência aos ataques em Brasília e aos protestos que se espalharam no país andino desde a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo.
Para o pontífice argentino, é preocupante o "enfraquecimento, em muitas partes do mundo, da democracia.
Ainda no domingo (8), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se disse perplexa e pediu em nota a responsabilização dos organizadores e participantes dos ataques criminosos em Brasília.
O líder da Igreja Católica se soma a diversas lideranças mundiais que condenaram os atos golpistas. Chefes de Estado e de governo de dezenas de países manifestaram repúdio ao que chamaram de ataque e atentado contra a democracia e as instituições democráticas. A reação à insurreição de bolsonaristas também inclui mensagens de apoio e solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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