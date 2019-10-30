'Palavras de Lula me emocionam', diz Alberto Fernández em resposta a carta

Presidência eleito da Argentina, Alberto Fernandez, faz gesto de Lula Livre com correligionários Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu em sua rede social a carta enviada pelo ex-presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva. "As palavras de meu amigo Lula me emocionam. Como diz em sua carta, junto à Cristina Kirchner recuperaremos aos poucos nossos laços de fraternidade e respeito. Aproveito para reclamar por sua liberdade e para enviar uma saudação a todo o povo irmão do Brasil".

Na carta, assinada por Lula no dia 29, dois dias depois da eleição, Lula agradece "de coração a solidariedade que vocês têm demonstrado a mim e ao povo brasileiro", e deseja que ele e Cristina "façam uma boa governança e cuidem com muito carinho dos nossos irmãos e irmãs argentinas".