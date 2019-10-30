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Por meio das redes sociais

'Palavras de Lula me emocionam', diz Alberto Fernández em resposta a carta

Presidente eleito da Argentina agradeceu em sua rede social a carta enviada pelo ex-presidente brasileiro

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 12:48
Presidência eleito da Argentina, Alberto Fernandez, faz gesto de Lula Livre com correligionários Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu em sua rede social a carta enviada pelo ex-presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva. "As palavras de meu amigo Lula me emocionam. Como diz em sua carta, junto à Cristina Kirchner recuperaremos aos poucos nossos laços de fraternidade e respeito. Aproveito para reclamar por sua liberdade e para enviar uma saudação a todo o povo irmão do Brasil".

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Na carta, assinada por Lula no dia 29, dois dias depois da eleição, Lula agradece "de coração a solidariedade que vocês têm demonstrado a mim e ao povo brasileiro", e deseja que ele e Cristina "façam uma boa governança e cuidem com muito carinho dos nossos irmãos e irmãs argentinas".
A mensagem de Alberto Fernández é uma alfinetada em Jair Bolsonaro, que se recusou a cumprimenta-lo pela vitória e afirmou que "os argentinos escolheram mal". As relações entre ambos já começaram estremecidas, quando durante a campanha, Bolsonaro apoiou abertamente a Macri. Agora, depois de eleito o kirchnerista, Bolsonaro chegou a ameaçar com a expulsão da Argentina do Mercosul.

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