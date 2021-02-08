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Após decisão

Países reagem e expulsam diplomatas da Rússia

Diplomatas passaram a ser  "persona non grata", dando o troco na mesma moeda à decisão da semana passada de Moscou de expulsar representantes da Alemanha, Polônia e Suécia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:08

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:08

Rússia
Os russos disseram que os representantes participaram de atos em defesa do opositor russo Alexei Navalni. Crédito: Pixabay
Alemanha, Polônia e Suécia declararam nesta segunda-feira (8), os diplomatas russos em seu países como "persona non grata", dando o troco na mesma moeda à decisão da semana passada de Moscou de expulsar representantes das três nações - os russos disseram que eles participaram de atos em defesa do opositor russo Alexei Navalni.
"Esta é uma resposta clara à decisão inaceitável de expulsar um diplomata sueco que estava apenas cumprindo suas obrigações", escreveu a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, no Twitter.
O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que a decisão russa "não foi justificada de forma alguma" e argumentou que o funcionário da embaixada agiu dentro de seus direitos sob a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas para "informar-se sobre os acontecimentos no local". O governo alemão acrescentou que a decisão foi tomada em estreita coordenação com a Polônia, a Suécia e os serviços diplomáticos da União Europeia (UE).
O Ministério das Relações Exteriores da Polônia disse que tomou a medida "de acordo com o princípio da reciprocidade".
Em uma declaração, legisladores da UE pediram a "todos os Estados-membros para mostrarem a máxima solidariedade com a Alemanha, Polônia e Suécia e tomarem todas as medidas adequadas"

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