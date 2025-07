Mundo

'Pais estão famintos demais para cuidar das crianças': a corrida para liberar ajuda humanitária em Gaza

ONU afirma que tem o equivalente a 6 mil caminhões com suprimentos aguardando para entrar em Gaza

Segundo Lazzarini, os profissionais de saúde da Unrwa, que atuam na linha de frente, estão "sobrevivendo com apenas uma refeição por dia, geralmente lentilhas", citando relatos de funcionários desmaiando de fome durante o trabalho.>

Ele também afirmou que a Unrwa tem caminhões cheios de comida e medicamentos aguardando na Jordânia e no Egito, e fez um apelo para que Israel permita que "parceiros humanitários levem assistência humanitária irrestrita e ininterrupta para Gaza". >

'Civis alvejados'

"Com muita frequência, civis que se aproximam dos caminhões da ONU são alvejados a tiros.">

Israel acusou a agência humanitária de parcialidade. Nesta semana, o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou que há "evidências claras de vínculos com o Hamas dentro da equipe da OCHA".>

Ontem, Israel anunciou que tomará medidas para restringir a atuação da OCHA e de seus funcionários em Jerusalém e Gaza, o que inclui a triagem de centenas de colaboradoras da agência e o veto à renovação do visto do chefe do escritório da organização. >