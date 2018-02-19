Pai e filha de 11 anos morrem após avalanche nos Alpes Franceses

Alpes Franceses Crédito: Pixabay

Um homem de 44 anos e sua filha de 11 anos morreram após uma avalanche nos Alpes Franceses neste domingo. Eles foram encontrados a uma altitude de 2.930 metros. Outra avalanche, na Suíça, na fronteira entre a França e a Itália, deixou duas pessoas feridas.

De acordo com a delegacia da região Savoie, o pai e a menina, que moravam na região de Paris, morreram no resort de esqui de Val-d'Isère, perto da Itália. Eles esquiavam em um local que havia sido fechado devido ao risco de perigo por motivos de segurança, informou o jornal "Le Dauphine". As autoridades abriram uma investigação sobre o caso.

O desaparecimento da família neste domingo despertou a ação de equipes de resgate e de busca feita por helicópteros, segundo a "BBC".