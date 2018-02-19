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2.930 metros

Pai e filha de 11 anos morrem após avalanche nos Alpes Franceses

Segundo a mídia local, eles esquiavam em uma localidade fechada por motivos de segurança

Publicado em 

19 fev 2018 às 09:38

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 09:38

Alpes Franceses Crédito: Pixabay
Um homem de 44 anos e sua filha de 11 anos morreram após uma avalanche nos Alpes Franceses neste domingo. Eles foram encontrados a uma altitude de 2.930 metros. Outra avalanche, na Suíça, na fronteira entre a França e a Itália, deixou duas pessoas feridas.
De acordo com a delegacia da região Savoie, o pai e a menina, que moravam na região de Paris, morreram no resort de esqui de Val-d'Isère, perto da Itália. Eles esquiavam em um local que havia sido fechado devido ao risco de perigo por motivos de segurança, informou o jornal "Le Dauphine". As autoridades abriram uma investigação sobre o caso.
O desaparecimento da família neste domingo despertou a ação de equipes de resgate e de busca feita por helicópteros, segundo a "BBC".
A mídia suíça noticiou inicialmente que a outra avalanche havia deixado 10 pessoas soterradas, no cantão de Valais, nos Alpes Suíços. No entanto, o porta-voz da polícia, Stefan Leger, afirmou que apenas duas pessoas foram retiradas da neve neste domingo e foram hospitalizadas.

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