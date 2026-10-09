Os segredos da megarreforma da residência de Putin no Mar Negro

A residência oficial de Bocharov Ruchey, localizada em Sochi, já foi usada por líderes soviéticos como Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev e pelo primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética, Boris Yeltsin. Putin se hospedou ali pela primeira vez antes de sua posse, em maio de 2000, e desde então passou a receber com frequência líderes estrangeiros no local.