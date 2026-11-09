Os pequenos descansos que ajudam cérebro a aprender coisas novas

"Imagine um cenário em que a pessoa começa a aprender a tocar uma nova música no piano. A gente descobriu que, durante pausas, o cérebro repete uma versão 50 vezes mais rápida dos movimentos usados para tocar a música, várias e várias vezes, o que reforça a conexão dos neurônios das áreas associadas àquela memória nova", explica à BBC News Brasil o pesquisador Leonardo Claudino, um dos coautores de um estudo sobre o tema feito pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH, na sigla em inglês) e publicado em 2021 no periódico Cell Reports.