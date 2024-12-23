Os idosos viciados em redes sociais: 'Desligamos o wi-fi da minha mãe'

Impacto do uso excessivo de celulares e outros aparelhos do tipo em idosos surpreendeu pesquisadora brasileira Crédito: Getty Images

Na casa da família de Ester, no interior de São Paulo, o wi-fi está desligado. A cuidadora de idosos de 38 anos e os irmãos também têm evitado mexer no celular quando estão reunidos.

A decisão repentina da família de ficar offline é uma tentativa de trazer uma pessoa "de volta à vida real": a mãe de Ester, que tem 74 anos.

"Ela está muito viciada : leva o celular para o banheiro, dorme com o celular embaixo do travesseiro, não interage e não deixa a gente chegar perto do telefone dela. Parece uma criança", diz Ester, que preferiu preservar o nome da mãe e o sobrenome da família para evitar constrangimentos.

Em uma medida mais drástica, os filhos chegaram a tirar o chip do telefone da mãe, para cortar o acesso da idosa a dados móveis e que, assim, parasse de entrar no Facebook e TikTok.

"A gente desligou o wi-fi e tirou o chip do celular dela porque não tinha outro jeito", diz Ester.

O caso da família paulista ilustra um fenômeno que tem aparecido em pesquisas recentes sobre danos causados pelo vício em celular — a chamada nomofobia , expressão que vem do inglês no mobile (sem celular).

Ela não é considerada uma doença ou um transtorno, mas um conjunto de sintomas exacerbados nessa relação não saudável com os aparelhos eletrônicos.

Em alguns casos, o medo de ficar sem celular pode deixar uma pessoa tão nervosa que ela pode suar demais ou ter taquicardia.

O uso excessivo de telas é relacionado a uma piora da saúde mental, com sintomas de estresse, depressão e ansiedade, segundo pesquisas reunidas em um estudo realizado pela terapeuta ocupacional Renata Maria Santos em seu doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A principal surpresa para a pesquisadora, que acompanha pacientes no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, foi o impacto em idosos

"A gente imaginava que os idosos teriam uma aversão à tecnologia, pela dificuldade de mexer ou por um leve declínio cognitivo natural , que seriam uma barreira para um relacionamento positivo com esses aparelhos", diz Santos, que analisou 142 artigos publicados sobre pesquisas que, reunidas, envolvem 2 milhões de pessoas no mundo.

"Mas o que a gente encontrou é que as pessoas estão tão apegadas a ponto de desenvolver essa ansiedade generalizada de ficar desconectado [a nomofobia]."

Ou seja, a dificuldade que muitos idosos relatam de lembrar de senhas, baixar algum programa ou conhecer os caminhos para acessar um site não tem sido mais uma barreira.

Solidão pode levar a depressão e vício em idosos Crédito: Getty Images

Os especialistas com quem a BBC News Brasil conversou apontam que os celulares podem ser aliados importantes na melhoria da qualidade de vida de idosos (no contato com a família, por exemplo).

Mas há alguns aspectos que deixam os idosos especialmente vulneráveis a uma possível dependência, como:

Isolamento e solidão;

Sentimento de 'exclusão' do mundo atual;

Alto índice de transtornos de humor, como depressão.

"É como uma bola de neve. Um idoso isolado em casa e deprimido é mais vulnerável a um comportamento aditivo", diz Galetti, que é colaboradora do Programa Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso da USP (Universidade de São Paulo).

Além disso, "um dos critérios diagnósticos para identificar um vício em jogos, por exemplo, é saber se a pessoa aposta para fugir de um humor deprimido".

'Eu era viciada'

"Era como se o celular fosse parte de mim, e eu tinha que ficar perto dele o tempo inteiro. Senão, sentia que faltava alguma coisa."

O relato da aposentada Maria Aparecida Silva, de 70 anos, de São Paulo, remete ao momento que ela percebeu que tinha uma dependência, em 2021.

O Brasil vivia ainda a pandemia de covid-19 , e o celular passou a ser sua única conexão com o mundo exterior.

Aparecida, que mora sozinha, lembra que "passou a levar o celular para a cama e não conseguia mais dormir", além de "deixar de realizar tarefas domésticas para ficar conectada".

A aposentada passava maior parte do tempo no Facebook , um aplicativo que faz "um serviço muito bem feito para chamar nossa atenção", conta.

Aparecida diz que se viciou em celular durante a pandemia Crédito: Acervo Pessoal

De fato, as redes sociais são habilidosas em contemplar a busca por "recompensas" do nosso cérebro. Temos centros neurais que reagem ao prazer — ao sexo, às drogas, a ganhar dinheiro em apostas —, e esperam que isso se repita várias vezes.

Isso é conhecido como circuito de recompensa do cérebro , e é o mesmo mecanismo pelo qual uma pessoa se torna dependente de uma substância como o álcool.

As redes sociais, em particular, sempre têm algo novo prazeroso a oferecer: uma foto, um vídeo, uma mensagem. Por isso, têm potencial aditivo.

Especialmente nos idosos, a pesquisadora Renata Maria Santos explica que esse acesso exacerbado ao mundo digital tem causado um estado psíquico chamado hebefrenia, uma confusão mental que, nos grupos afetados, tem levado a um " comportamento de adolescente ".

"Tenho percebido um aumento da preocupação com a validação dos pares, das compras por impulso na internet de coisas que não precisam e da busca por ideais de beleza", diz Santos.

"Em tese, são comportamentos que, pela idade, eles já teriam perdido, mas que agora tem voltado com as redes. E isso coloca os idosos em uma susceptibilidade parecida ao dos adolescentes. Eles querem se sentir inseridos."

As psicólogas com quem a BBC News Brasil conversou indicam alguns sinais que os familiares podem perceber sobre o uso não saudável do celular, como:

Um isolamento social, mesmo quando há pessoas por perto;

Deixar de realizar atividades cotidianas e domésticas.

Na avaliação da psicóloga Anna Lucia Spear King, fundadora do Instituto Delete, que promove uso consciente de tecnologias, a nomofobia ocorre, em geral, para "dar vazão a um transtorno de origem", como compulsão, ansiedade, depressão ou síndrome do pânico

"Quando percebido o problema, o tratamento é no transtorno de origem que leva a essa dependência", conta Spear King, que pesquisa dependência digital e é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Além disso, as especialistas aconselham as famílias a estarem por perto dos idosos e incentivá-los a realizar atividades fora de casa.

A aposentada Maria Aparecida Silva conta que conseguiu se sentir "livre" do celular ao fazer aulas como caratê em espaços de convivência para idosos, como o Associação Brasileira de Apoio a Terceira Idade (Abrati), que oferece cursos em São Paulo.

"Deixei de carregar essa tralha o tempo todo", diz Aparecida.

"Hoje, ele não me faz falta, coloco ele para dormir em outro quarto e o deixo fora do meu alcance, desligado."

'Se tiro o celular, ela fica agressiva'

A relação de alguns idosos com os celulares passa ainda por outro componente: a demência, que atinge cerca de 8,5% da população brasileira com 60 anos ou mais

Na casa da enfermeira Wany Passos, em Petrolina (PE), a família tem corrido atrás de médicos para tentar entender o comportamento da mãe, de 79 anos, que não larga mais o celular.

"Ela foi diagnosticada com princípio de Alzheimer , mas eu acho que não é só isso. Tem um comportamento de vício mesmo", diz Wany.

Segundo ela, a mãe passou por fases após ganhar o celular com acesso à internet.

Primeiro, começou a se isolar das relações familiares para ficar navegando. Depois, passou a ver vídeos no aplicativo Kwai o dia inteiro e a acreditar em tudo que vê — o que a levou, segundo Wany, a um extremismo político.

Por último, passou a confundir a realidade com o virtual, criando namorados fictícios e interagindo com o conteúdo como se fosse uma chamada ao vivo.

"Já tentei tirar o celular, desligar a internet, mas ela fica imediatamente agressiva. Às vezes, acordo de madrugada e vejo que ela passa a noite inteira assistindo a vídeos no Kwai", relata Wany.

A mesma angústia tem passado a família de Ester, em São Paulo. Diante do relato das filhas sobre o vício no celular, médicos têm apontado para um início de demência na mãe.

"Mas eu acho que essa perda cognitiva pode ter alguma relação com o vício no celular, porque ela está lúcida, fala normal", diz Ester.

"Mas basta ter o celular na mão dela que ela muda."

Sua mãe também tem fantasiado com supostos namorados virtuais.

"Quando dei o celular, pensei que ia ocupar e distrair a cabeça dela, mas foi o contrário. Ocupou tanto que ela só fica no celular", relata a cuidadora paulista.

A pesquisadora Renata Maria Santos diz que há risco na combinação entre doenças cognitivas e o celular, apesar de não ter encontrado estudos que façam essa relação direta.

Santos diz que um dos primeiros sintomas dessas doenças é a agressividade e hiperssexualização — "com o celular na mão, podem dar vazão a isso".

Ela ressalta ainda que as pesquisas demonstram que, quando o celular está a até um metro do dono, a pessoa exibe um potencial cognitivo 10% menor do que sem celular por perto.

É como se a mente trabalhasse menos, já que tudo que você precisa de informação está a seu alcance.

Em idosos que estão perdendo habilidades cognitivas, atenção e memória, essa "muleta" do celular pode se tornar um problema, avalia a pesquisadora.

Os idosos que apresentam sintomas de demência acabam também sendo os mais vulneráveis, já que não vão compreender tudo que está acontecendo nas redes sociais, alerta a psicóloga Cecília Galetti.

Além disso, muitos desses pacientes apresentam "mais dificuldade de controlar impulsos".

"Perdem o freio inibitório que faz a gente parar de apostar se perdemos dinheiro ou desligar uma ligação se algo soa estranho", diz Galetti.

Por isso, a psicóloga recomenda, antes de tudo, promover uma melhor familiaridade do idoso com a internet, como cursos que os ensinam a mexer em smartphones.