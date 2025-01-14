Os fortes "ventos de Santana" que podem espalhar ainda mais os incêndios Los Angeles

Novos ventos devem piorar situação dos incêndios nesta terça-feira Crédito: @VCFD_PIO

A prefeita da cidade, Karen Bass, diz que "preparações urgentes" estão sendo feitas para ventos com força próxima a um furacão, que devem chegar nesta terça e podem provocar um "crescimento explosivo de incêndios".

Condições climáticas críticas são esperadas nas áreas atingidas pelo fogo na Califórnia , com ventos fortes de Santa Ana atingindo o pico de terça-feira até meados de quarta-feira.

Os chamados ventos de Santa Ana soprarão do nordeste, a velocidades de 38 a 64 quilômetros por hora, com possibilidade de rajadas entre 88 e 10 quilômetros por hora.

Os ventos trarão ar muito seco, com níveis de umidade de apenas 10% ou menos.

Comparado à semana passada, os ventos estão mais fracos, mas ainda assim fortes o suficiente para espalhar o fogo, especialmente no Condado de Ventura.

Os ventos serão fortes o suficiente para permitir que os incêndios se espalhem rapidamente e, portanto, os avisos de emergência foram emitidos para os condados de Ventura e Los Angeles.

A rara combinação de umidade extremamente baixa e ventos muito fortes dará suporte a condições climáticas de incêndio extremamente críticas durante grande parte de terça-feira.

O que são os ventos de Santa Ana?

O motivo pelo qual os bombeiros não vem conseguindo conter os incêndios são os chamados ventos de Santa Ana, que têm alimentado e espalhado as chamas.

São ventos secos que removem a umidade da vegetação e facilitam o início dos incêndios, de acordo com Simon King, apresentador de meteorologia da BBC.

Uma vez que o fogo começa, os ventos também o ajudam a se espalhar facilmente.

Os ventos de Santa Ana ocorrem quando uma grande área de alta pressão se instala no interior do oeste dos EUA, ao redor da Grande Bacia, uma área que inclui grande parte de Nevada, Utah, Idaho e o sudeste do Oregon, explica Matt Taylor, meteorologista da BBC .

Essas regiões são geralmente desérticas, o que significa que ventos secos fluem de leste a oeste e chegam à Califórnia sem umidade, de acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês).

O NWS detalha que esses ventos fortes podem causar danos significativos às propriedades, mas também aumentam o risco de incêndios florestais devido à secura e à velocidade com que as chamas podem se espalhar.

Os ventos de Santa Ana ficam ainda mais secos à medida que descem das montanhas, continua Taylor.

Bombeiros ainda tentam conter dois incêndios que atingem Los Angeles Crédito: Getty Images

Como um grande secador de cabelo, eles removem parte da umidade da vegetação.

Isso significa que o fogo pode se espalhar mais rápido, já que plantas e árvores queimam mais facilmente.

Esses ventos ocorrem inúmeras vezes ao longo do ano.

"Os ventos de Santa Ana geralmente acontecem durante os meses mais frios, entre o final de setembro e maio, e duram apenas alguns dias. Mas em raras ocasiões eles podem continuar por até uma semana", acrescenta o especialista.

Segundo Taylor, é a força dos ventos que ajuda os incêndios a se espalharem com mais rapidez.

Velocidades de vento de 95 a 130 km/h são comuns, mas rajadas de até 160 km/h podem ocorrer durante os piores eventos do tipo.

Quando esse tipo de intensidade continua por vários dias, pode ficar muito difícil a tarefa dos serviços de emergência de conter os incêndios, explica Taylor.

Rajadas de vento também aumentam a imprevisibilidade da propagação.