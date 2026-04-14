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Os argumentos do relator da CPI para pedir indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR

Infrações político-administrativas podem levar, em última análise, à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de função pública.

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 13:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 abr 2026 às 13:33
Imagem BBC Brasil
O ministro José Dias Toffoli, alvo da CPI do Crime Organizado Crédito: Getty Images
O relatório da CPI do Crime Organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) na manhã desta terça-feira (14/4), afirma que os ministros Alexandre de Moraes, José Dias Toffoli e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, cometeram crimes de responsabilidade ao lidar com o caso do Banco Master e de seu proprietário, Daniel Vorcaro.
Não se trata de crimes penais comuns, mas de infrações político-administrativas, que podem levar, em última análise, à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de função pública.
O relatório deve ser votado a partir das 14h por uma comissão composta por 11 senadores e sete suplentes. Os parlamentares vão avaliar as propostas de indiciamento feitas por Vieira. O texto apresentado, portanto, não é definitivo e pode sofrer alterações após a votação.
Caso os parlamentares concordem com o relator, o Senado pode abrir processos por crime de responsabilidade contra os envolvidos. No caso específico do procurador-geral da República, o material pode ser encaminhado ao Ministério Público Federal, para adoção de medidas cabíveis.
Veja abaixo o que a CPI aponta que cada um dos envolvidos teria feito — e por que isso pode ser considerado irregular.
Eles já negaram qualquer irregularidade e afirmaram não ter mantido relações com o Banco Master ou com Daniel Vorcaro que pudessem comprometer suas funções. A BBC News Brasil pediu um posicionamento específico de cada um deles sobre o relatório da CPI.
A Procuradoria Geral da República afirmou que não vai se expressar.
O ministro do STF Flávio Dino - que não está entre os acusados pela CPI - se manifestou em defesa dos colegas.
Em nota divulgada nas redes sociais, ele afirmou que o STF "tem um relevante conjunto de decisões judiciais contra o crime organizado no Brasil, nos limites de suas competências constitucionais, alcançando quadrilhas armadas, crimes políticos, facções em geral".
"Críticas e investigações devem ser feitas, sem dúvida. Mas com respeito à dignidade das pessoas e com preservação das instituições da democracia, pois sem elas não existem direitos fundamentais nem futuro para a Nação", afirmou.
Na nota, Dino manifestou ainda "minha SOLIDARIEDADE PESSOAL aos colegas alvo de injustiças".
Imagem BBC Brasil
Vista da fachada do Banco Master, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025 Crédito: Getty Images

Dias Toffoli

A CPI afirma que Dias Toffoli, que deixou a relatoria do caso em fevereiro, atuou no processo mesmo tendo relação pessoal e financeira com os investigados, o que violaria o princípio da imparcialidade.
Segundo o documento, há registros de que o ministro tenha mantido uma relação de proximidade com o banqueiro. Uma evidência disso seriam as conexões financeiras envolvendo a Maridt, empresa da qual Toffoli admitiu ser sócio, e o fundo Arleen, que é ligado ao investidor Fabiano Zettel, investigado no caso e cunhado de Vorcaro.
O relatório também afirma que Toffoli teria favorecido o banqueiro restringindo investigações e centralizando provas. Isso teria acontecido em janeiro, quando o ministro determinou que todo o material apreendido em uma operação da Polícia Federal (PF) contra Vorcaro ficasse retido e lacrado no STF, ao invés de ser enviado para análise dos investigadores da PF, como é comum nessas operações.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com um pedido para que o material ficasse com o Ministério Público, e então Toffoli voltou atrás, determinando que as provas ficassem sob a custódia do órgão.
Mas o ministro surpreendeu novamente ao escolher quais seriam os quatro peritos da PF com acesso para analisar o que havia sido apreendido. A decisão causou estranhamento entre integrantes da PGR e da PF.
"É importante frisar: o crime de responsabilidade do art. 39, 2, da Lei nº 1.079/1950 consuma-se pelo simples ato de julgar sob suspeição. Não é necessário demonstrar que a decisão foi favorável ao investigado, nem que houve acordo ou trato explícito entre o magistrado e a parte", diz o relatório da CPI.
Imagem BBC Brasil
O ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Getty Images

Alexandre de Moraes

A CPI também aponta que há indícios de proximidade entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, incluindo encontros e viagens do ministro em aeronaves ligadas ao banqueiro.
O documento também menciona um possível benefício indireto que Moraes poderia ter por meio do escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, que manteve um contrato de R$ 129 milhões com o Master até a liquidação da instituição financeira.
"Tem-se a configuração de um circuito fechado em que o investigado financia, simultaneamente, a remuneração da cônjuge e o transporte pessoal do magistrado — situação que compromete de forma irremediável a aparência de imparcialidade", diz o relatório da CPI.
Segundo informações vazadas do inquérito que apura as fraudes bilionárias no banco, Vorcaro e Moraes teriam se encontrado em algumas ocasiões em 2025. As menções a esses encontros aparecem em mensagens trocadas pelo banqueiro com sua então namorada, extraídas do celular de Vorcaro pela investigação.
Além disso, segundo reportagens do jornal O Globo, a Polícia Federal teria conseguido recuperar mensagens enviadas pelo investigado ao ministro em 17 de novembro, dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez.
Imagem BBC Brasil
A advogada Viviane Barci de Moraes, à direita, e o ministro do STF Alexandre de Moraes, à esquerda, desfocado Crédito: Getty Images
O ministro negou ter recebido as mensagens, argumentando que uma perícia feita pela área técnica do STF do material vazado da investigação teria comprovado que o destinatário não seria ele. Esse material foi recebido da PF pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do INSS.
O escritório de advocacia, por sua vez, disse em nota que trabalhou em diversas áreas para o Master, incluindo "administrativa, análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquéritos civis e ações civis públicas", mas que Barci de Moraes "nunca conduziu nenhuma causa para o Master no âmbito do STF".

Gilmar Mendes

Em relação a Gilmar Mendes, a CPI sustenta que ele anulou a quebra de sigilo de uma empresa ligada a Toffoli e determinou a inutilização de dados da investigação, mesmo sem ser o relator do caso.
"O ministro utilizou sua posição na Corte para, por via de manobra processual que subverteu as regras de distribuição regimental, neutralizar investigação parlamentar que atingia a empresa do colega de turma, determinando inclusive a destruição de dados já remetidos por órgãos de controle", diz o relatório da CPI.

Paulo Gonet

Já quanto ao procurador-geral da República, a comissão aponta omissão, ao afirmar que Gonet não teria adotado medidas proporcionais diante de indícios considerados robustos.
"O art. 40, 3, da Lei nº 1.079/1950, tipifica como crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República o fato de 'ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições'", diz o relatório da CPI. "O tipo se consuma pela simples inação do PGR diante de evidências que, pela sua clareza e quantidade, tornariam inaplicável a discricionariedade que o cargo normalmente comporta."

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