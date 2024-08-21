Os alertas em discurso de Michelle e Barack Obama durante Convenção Democrata

Casal Obama destacou que, apesar da leve vantagem de vice-presidente Kamala Harris nas pesquisas nacionais, eleição será decidida por número reduzido de estados decisivos Crédito: Reuters

Michelle Obama fez um apelo vigoroso para que os apoiadores do partido intensificassem seus esforços.

Ela enfatizou na noite de terça-feira (20): "Precisamos votar em números que eliminem qualquer dúvida. Precisamos esmagar qualquer tentativa de nos suprimir."

Michelle também fez duras críticas a Trump, chamando-o de propagador de "mentiras feias, misóginas e racistas" e de atacar sua família.

Em uma observação irônica que provocou uma reação efusiva do público, ela zombou de Trump pelo uso do termo "empregos para negros" durante a campanha eleitoral: "Quem vai dizer a ele que o cargo que ele está buscando pode ser justamente um desses empregos negros?" — uma referência à presidência que seu marido ocupou.

Michelle concluiu seu discurso com uma homenagem emocionante à sua mãe falecida, Marian Robinson, destacando a importância de sua memória.

Ela expressou vulnerabilidade ao admitir: "Eu nem tinha certeza se conseguiria ficar firme o suficiente para ficar diante de vocês esta noite, mas meu coração me compeliu."

Barack Obama, por sua vez, fez um alerta direto sobre a natureza competitiva da eleição.

"Não se enganem, será uma luta", afirmou o ex-presidente, sublinhando que a eleição será decidida por estados-chave e que a disputa continua acirrada, apesar do entusiasmo gerado pela campanha de Kamala.

Ele acrescentou: "Estamos prontos para uma presidente Kamala Harris. E Kamala Harris está pronta para o trabalho."

O casal Obama destacou que, apesar da leve vantagem de Kamala nas pesquisas nacionais, a eleição será decidida por um número reduzido de estados decisivos.

Eles reconheceram a crescente ansiedade dentro do partido sobre a competição intensa com Trump, que mantém uma base sólida de apoiadores.

Embora Kamala seja tecnicamente a candidata governista à Presidência, ela descreveu a si mesma e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, como "azarões" na disputa.

Algumas pesquisas recentes indicam uma pequena vantagem nas intenções de voto para Kamala em relação a Trump, mas analistas defendem cautela e advertem que a disputa ainda permanece virtualmente empatada, com poucos Estados em disputa que devem decidir o resultado final no colégio eleitoral.

A vice-presidente substituiu no mês passado o presidente Joe Biden, que optou por desistir de concorrer à reeleição nas eleições de novembro.

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Enquanto isso, Donald Trump e seu companheiro de chapa, JD Vance, continuam realizando eventos em estados cruciais.

Vance atacou Kamala em Wisconsin, criticando os "fracassos" de sua vice-presidência e abordando questões de crime e economia, áreas nas quais os republicanos veem vulnerabilidades na campanha de Kamala.

Embora Kamala não tenha comparecido ao segundo dia da convenção em Chicago devido a compromissos em Wisconsin, o evento foi marcado por celebrações animadas, votos simbólicos e apresentações de celebridades.

Ela se dirigiu virtualmente ao público de Milwaukee, expressando sua honra em ser indicada junto a Walz e prometendo encontrar os apoiadores em breve.

Antes dos discursos dos Obamas, Doug Emhoff, marido de Kamala, compartilhou histórias pessoais sobre a vice-presidente, descrevendo-a como uma "guerreira alegre" e uma mãe dedicada.