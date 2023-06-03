Operação de resgate na Índia vira 'coleta de corpos' após colisão histórica de trens

Equipes de resgate não encontraram mais sobreviventes no acidente de trem na Índia que deixou até agora 288 mortos, informaram oficiais neste sábado (3), no que foi o quarto pior desastre ferroviário da história do país.

O descarrilamento de um trem de passageiros na sexta (2), em Balasore, no estado de Odisha, também feriu ao menos 850 pessoas. Após descarrilarem, os vagões do Superfast Express invadiram outro trilho, onde foram atingidos pelo Coromandel Express, que ia em alta velocidade na direção oposta.

A drone view shows derailed coaches after two passenger trains collided in Balasore district in the eastern state of Odisha, India, June 3, 2023. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY ORG XMIT: PPP-DEL03 Crédito: Reuters/Folhapress

Um trem de mercadorias, que estava estacionado no local, também foi atingido. O impacto da colisão descarrilou 12 vagões do Coromandel Express e arremessou 50 passageiros pelas janelas. Algumas partes do trem ficaram completamente destruídas; outras foram vistas com pedaços de metal retorcidos e manchas de sangue.

"Por volta das 22h [de sexta-feira] conseguimos resgatar os sobreviventes. Depois disso, tratava-se de recolher cadáveres", disse Sudhanshu Sarangi, diretor do departamento de bombeiros e emergência do estado de Odisha, à agência Associated Press. "Isso é muito, muito trágico. Nunca vi nada assim na minha carreira."

Horas depois, Sarangi afirmou que não esperava encontrar mais nenhum sobrevivente. Cerca de 1.000 pessoas participaram dos esforços de resgate.

Neste sábado, o primeiro-ministro Narendra Modi visitou o local do acidente, falou com as equipes de resgate e depois foi a um hospital de Balasore para encontrar algumas das vítimas.

Modi pediu ao ministro da Saúde, Shri Mansukh, que toda a ajuda necessária seja dada aos feridos e às suas famílias. O governo decretou o sábado como um dia nacional de luto em respeito às vítimas.

"Este é um acidente muito perturbador. Os responsáveis devem ser punidos e não serão poupados. O governo não deixará pedra sobre pedra para os feridos. Não podemos trazer de volta aqueles que perdemos, mas estamos com as famílias", afirmou Modi.

O trabalho de desobstrução das vias começou no sábado, com os vagões sendo removidos do local do acidente. Ainda há vítimas presas em meio aos destroços.

No sábado, investigadores estudavam as possíveis causas do acidente. Um relatório preliminar revelou que um sinal foi dado ao Coromandel Express para entrar na linha principal, mas foi retirado e o trem entrou na linha circular, onde colidiu com um comboio de mercadorias estacionado ali. Isso pode ser devido a um erro humano na sinalização, segundo o governo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou em sua conta no Twitter neste sábado que seus pensamentos estão com as famílias das vítimas e que a França se solidariza com o acidente.

Um sobrevivente não identificado disse ao NDTV News ter sido acordado pelo barulho do trem descarrilando. "De repente, vi dez a 15 pessoas mortas. Consegui sair do vagão e vi muitos corpos desmembrados."

Outro sobrevivente, Arjun Das, afirmou à televisão local que as pessoas gritavam por socorro. "Havia feridos caídos por toda parte, dentro dos vagões e nos trilhos. Quero esquecer as cenas", acrescentou.

Pouco depois do acidente na sexta, o ministro de Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, anunciou uma série de indenizações às vítimas. Às famílias dos mortos, afirmou, seria dado 1 milhão de rúpias (R$ 60 mil, aproximadamente). Aos feridos de maneira grave, 200 mil rúpias (R$ 12 mil). E, aos feridos de forma leve, 50 mil rúpias (R$ 3.000).

A operação de resgate, que contou com ao menos 200 ambulâncias, avançou pela madrugada no horário local. Enquanto as equipes de resgate trabalhavam, dezenas de corpos jaziam junto aos trilhos, cobertos por lençóis brancos, antes de serem levados para uma escola de ensino médio da região, que virou um mortuário temporário.

Incidentes como o desta sexta não são raros na Índia, que tem uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. O mais letal deles aconteceu em junho de 1981, quando um trem superlotado que levava 800 passageiros para Saharsa, no nordeste do país, descarrilou ao passar por uma ponte e caiu no rio Bagmati durante um ciclone. Cerca de 200 corpos foram encontrados, mas centenas de pessoas desapareceram na época, o governo da Índia divulgou que apenas 88 foram resgatados com vida.