ONU pede negociações para criar novo governo afegão

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu o estabelecimento, por meio de negociações, de um novo governo no Afeganistão que seja "unido, inclusivo e representativo, inclusive com a participação plena, igualitária e significativa das mulheres".
O órgão de 15 membros, que se reuniu para debater sobre o Afeganistão nesta segunda-feira, também pediu o fim imediato das hostilidades e abusos dos direitos humanos e para que todas as partes permitam o acesso humanitário imediato, seguro e desimpedido.