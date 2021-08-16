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Controle do Talibã

ONU pede negociações para criar novo governo afegão

O Conselho de Segurança do organismo internacional se reuniu hoje para debater a situação do Afeganistão e pediu o fim imediato de hostilidades e abusos dos direitos humanos

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:46

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:46
Após o Tabelan reassumir o controle do Afeganistão, os Estados Unidos e mais 60 países emitiram um comunicado conjunto no domingo, 15, pedindo que cidadãos afegãos e estrangeiros tenham permissão para deixar o país se assim desejarem.
Combatentes do Taleban montam guarda na estrada que leva ao Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Crédito: RAHMAT GUL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu o estabelecimento, por meio de negociações, de um novo governo no Afeganistão que seja "unido, inclusivo e representativo, inclusive com a participação plena, igualitária e significativa das mulheres".
O órgão de 15 membros, que se reuniu para debater sobre o Afeganistão nesta segunda-feira, também pediu o fim imediato das hostilidades e abusos dos direitos humanos e para que todas as partes permitam o acesso humanitário imediato, seguro e desimpedido.

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