OMS vê fase aguda da pandemia e diz que trajetória global "preocupa muito"

Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove voltou a alertar nesta segunda-feira (26), para que as pessoas pelo mundo "não baixem a guarda" diante da pandemia da Covid-19 e seus riscos. "Ainda estamos em fase aguda da pandemia e a trajetória que temos visto globalmente é incrivelmente preocupante", disse, durante entrevista coletiva virtual da entidade.
Kerkhove também destacou o caso da Índia. Segundo ela, o país tem mostrado um aumento de casos da doença "impressionante", com "crescimento exponencial".
Ela avaliou que a situação deste país na pandemia é "ainda frágil".