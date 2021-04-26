AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • OMS vê fase aguda da pandemia e diz que trajetória global "preocupa muito"
Coronavírus

OMS vê fase aguda da pandemia e diz que trajetória global "preocupa muito"

Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, voltou a alertar para que as pessoas "não baixem a guarda" diante da pandemia

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 14:21
Maria Van Kerkhove
Maria Van Kerkhove, diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia. Crédito: Divulgação
Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove voltou a alertar nesta segunda-feira (26), para que as pessoas pelo mundo "não baixem a guarda" diante da pandemia da Covid-19 e seus riscos. "Ainda estamos em fase aguda da pandemia e a trajetória que temos visto globalmente é incrivelmente preocupante", disse, durante entrevista coletiva virtual da entidade.
Kerkhove também destacou o caso da Índia. Segundo ela, o país tem mostrado um aumento de casos da doença "impressionante", com "crescimento exponencial".
Ela avaliou que a situação deste país na pandemia é "ainda frágil".

Veja Também

Países com vacinação acelerada têm queda de mortes e aumento de casos

Casos de infecção com novas variantes são relatados após vacinação contra Covid

Uma dose de vacina contra a Covid-19 reduz infecção em até 65%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo OMS Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rui Rezende como o personagem professor Astromar Junqueira no clássico brasileiro 'Roque Santeiro'
Morre Rui Rezende, ator de 'Roque Santeiro', aos 88 anos
Carreta tombada em Cariacica
Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica
Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados