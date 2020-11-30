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Pandemia

OMS reconhece queda de novos casos de Covid na Europa, mas pede cautela

Tedros Adhanom recomendou 'extrema cautela' na análise desses resultados, lembrando que em outras regiões do mundo essa queda não foi verificada

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 20:00
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
A Organização Mundial da Saúde (OMS) comemorou nesta segunda-feira (30) a primeira queda, desde setembro, do número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus na Europa, alertando, contudo, que "qualquer avanço pode ser rapidamente perdido" no combate à pandemia.
Em entrevista coletiva na sede da organização, em Genebra, o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que na semana passada foi verificada uma redução de novos casos, sobretudo no Continente Europeu, "devido à eficácia de medidas difíceis, mas necessárias" de restrição à liberdade de movimento das populações.
Tedros Adhanom recomendou "extrema cautela" na análise desses resultados, lembrando que em outras regiões do mundo essa queda não foi verificada.

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