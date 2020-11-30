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2ª Onda

Hong Kong reforça restrições para conter disseminação da Covid-19

O país vai limitar as reuniões a não mais de duas pessoas, fechar salas de karaokê e jogos, além de incentivar o home office para a maioria dos funcionários públicos

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:40
HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O governo de Hong Kong reforçou, nesta segunda-feira (30), as restrições com o objetivo de conter o aumento nos casos do novo coronavírus. O país vai limitar as reuniões a não mais de duas pessoas, fechar salas de karaokê e centros de jogos, além de incentivar o home office para a maioria dos funcionários públicos.
A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou a repórteres que a situação "será muito crítica nas próximas duas semanas". "Espero que as pessoas de Hong Kong possam permanecer tolerantes", disse.
As medidas vêm somar às restrições, anunciadas no domingo (29), que farão com que todas as escolas fechem para o ensino presencial até o final do ano. Em Hong Kong, já foram identificados 6.315 casos de Covid-19 e 109 mortes.
Os esforços para conter a segunda onda se espalham também pela Europa. Na Alemanha, o governo concordou em criar 19 locais de armazenamento para equipamentos médicos para evitar a escassez de máscaras e outros equipamentos de proteção - o que ocorreu no início da pandemia. O investimento será de 1 bilhão de euros.
Na Alemanha, foram registrados 11.169 novos casos de Covid-19 e 125 mortes nesta segunda-feira, de acordo com dados do governo. O país totaliza agora 1.053.869 contaminações e 16.248 óbitos.

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