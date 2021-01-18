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Coronavírus

OMS cita "catástrofe moral" por desiguldades na distribuição de vacinas

O diretor-geral da OMS comentou que, até o momento, quase 40 milhões de doses foram aplicadas em nações desenvolvidas, enquanto apenas 25 foram distribuídas em apenas um país pobre

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 11:39
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também comentou sobre a iniciativa Covax que visa acelerar a imunização global Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instou a comunidade internacional a tomar ações para garantir uma distribuição mais equitativa das vacinas contra o coronavírus e disse que o mundo está "à beira de uma catástrofe moral" em meio ao processo desigual de imunização.
"Não apenas essa abordagem do 'eu primeiro' deixa os mais pobres e vulneráveis em risco, mas também é autodestrutível", afirmou, na abertura da reunião anual do Conselho Executivo da entidade. "Essas medidas vão somente prolongar a pandemia", acrescentou.
Tedros comentou que, até o momento, quase 40 milhões de doses foram aplicadas em nações desenvolvidas, enquanto apenas 25 foram distribuídas em apenas um país pobre. "A emergência recente de novas variantes mais contagiosas torna a rápida e equitativa distribuição das vacinas ainda mais importantes", ressaltou.
O líder da OMS também revelou que a iniciativa Covax, que visa acelerar a imunização global, deve começar a entregar as primeiras doses em fevereiro e buscará entregar mais 2 bilhões em todo o planeta. "Alguns países e empresas continuam priorizando acordos bilaterais, contornando a Covax, impulsionando os preços e tentando furar a fila", criticou.
Segundo ele, 44 acordos desse tipo foram firmados no ano passado e 12 em 2021 até agora. "Essa situação é agravada pelo fato de que a maior parte das fabricantes priorizou aprovação regulatória nos países onde os lucros são maiores, ao invés de destinar as doses para a OMS. Isso pode atrasar as entregas da Covax e criar o cenário que para a qual ela foi criada a evitar: desordem, mercado caótico, resposta não coordenada e contínuos problemas sociais e econômicos", ressaltou.
O diretor-geral da Organização pediu aos produtores que deixem os países compartilharem doses das vacinas e exortou governos a apenas usarem imunizantes que cumpram "rigorosos" critérios internacionais de segurança e eficácia. "Meu desafio para todos os Estados membros é garantir que, quando o dia mundial da saúde chegar, em dezembro, as vacinas para a Covid-19 já estejam sendo aplicadas em todos os países", pontuou.

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